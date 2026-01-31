Akaryakıt Fiyatlarında Yeni Zam Bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarında önemli artış… Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile küresel gelişmeler doğrultusunda sürekli değişiklik gösteriyor. Son dönemde akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yansıtıldı.

60 TL SINIRINA YAKLAŞIYOR Gazeteci Olcay Aydilek’in verdiği bilgilere göre, mevcut fiyatların devam etmesi durumunda çarşamba gününden itibaren motorine yaklaşık 2,50 TL, otogaza ise yaklaşık 70 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte motorinin litre fiyatının 60 TL’yi aşması öngörülüyor.