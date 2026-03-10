Bahçeli’den Kürtler Üzerine Çarpıcı Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşa geniş yer ayırdı.

KÜRT KARDEŞLERİ SATILIK DEĞİLDİR

Bahçeli, İran’a karşı Kürt grupların silahlandırılması konusundaki tartışmalara değinerek, “Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava kokluyorlar. Bu sayede İran’ı içeriden çökertmeyi planlayan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz yapmamalıdır. Kürtler tetikçi değildir. Kürt kardeşlerim satılık değildir. Onun bunun projelerinde piyango olarak gösterilemez” dedi.

HER ÜLKE AKLINI BAŞINA ALMALIDIR

Bahçeli, Türkiye sınırları içerisinde son dönemlerde düşürülen füzelere dikkat çekerek, “Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye, üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir. Kasti bir tavrın olmadığına inanmak istiyoruz. Taciz ve tahrik olup olmadığını netleştirecek ülke İran İslam Cumhuriyetidir. Elbette Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirmeye çalışan siyonist emperyalist bir kadroyu da ihmal veya göz ardı etmiyoruz” şeklinde konuştu.