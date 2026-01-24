Akaryakıt Fiyatlarında Yeniden Arttış Duyuruldu

Akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt ürünlerine yapılan zammı etkiliyor. Salı gününden itibaren benzine 1,11 kuruşluk bir zam uygulanacak.
POMPA FİYATLARI ARTACAK
Gerçekleştirilen zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Bu artışla birlikte benzin fiyatlarının şehirler bazında yenileneceği öngörülüyor. Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:
İSTANBUL – AVRUPA YAKASI
Benzin: 54,10 lira
Motorin: 57,34 lira
LPG: 29,29 lira
İSTANBUL – ANADOLU YAKASI
Benzin: 53,92 lira
Motorin: 57,16 lira
LPG: 28,69 lira
ANKARA
Benzin: 55 lira
Motorin: 58,42 lira
LPG: 29,17 lira