Akaryakıt Fiyatlarında Yeniden Arttış Duyuruldu

Akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt ürünlerine yapılan zammı etkiliyor. Salı gününden itibaren benzine 1,11 kuruşluk bir zam uygulanacak.

POMPA FİYATLARI ARTACAK

Gerçekleştirilen zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Bu artışla birlikte benzin fiyatlarının şehirler bazında yenileneceği öngörülüyor. Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

İSTANBUL – AVRUPA YAKASI

Benzin: 54,10 lira

Motorin: 57,34 lira

LPG: 29,29 lira

İSTANBUL – ANADOLU YAKASI

Benzin: 53,92 lira

Motorin: 57,16 lira

LPG: 28,69 lira

ANKARA

Benzin: 55 lira

Motorin: 58,42 lira

LPG: 29,17 lira