Kırmızı Işık İhlali Sonucu Büyük Kaza: 1 Ağır Yaralı

Edinilen bilgilere göre, B.Y. idaresindeki 34 R 2191 plakalı araç, kırmızı ışığı ihlal ederek dönüş yapan 34 YJ 9752 plakalı otomobile çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle savrulan araç, sonrasında 41 ASA 873 plakalı başka bir araca çarptı. Kaza sonrasında savrulan otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir parka daldı.

SAVRULAN ARAÇTAN AĞIR YARALILAR

Kaza sonucunda 34 R 2191 plakalı araçta bulunan H.B. ağır yaralandı, diğer yolcular Ş.B., G.Y. ve E.Y. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 41 ASA 873 plakalı aracın sürücüsü T.D. da kazadan etkilendi ve yaralandı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri, ihbarla birlikte hızla olay yerine ulaştı. Yaralılara, ilk müdahale yapılarak çevredeki hastanelere sevk edildi.