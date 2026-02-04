Kaza Sonucu 3 Yaralı: Yaya Ve Araçlar Çarpıştı

kaza-sonucu-3-yarali-yaya-ve-araclar-carpisti

Edinilen bilgilere göre, 02 AJ 918 plakalı araçla hareket eden Yusuf K., Atatürk Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü civarında yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Cemile B.’ye yol vermek istedi. Bu sırada, arkadan gelen Hüseyin O. yönetimindeki 02 AEN 863 plakalı otomobil durmakta olan araca çarptı.

KAZA SONUCUNDA YARALILAR BULUNUYOR

Çarpmanın etkisiyle, durmakta olan otomobil ileriye doğru hareket ederek yayaya dokundu. Olay sonucunda, her iki araç sürücüsü ve yaya Cemile B. yaralanarak etkilendi. Yaralı üç kişi, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

