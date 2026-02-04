Malatya’da Motosiklet Şovuna Cezai İşlem Yapıldı

Malatya’da bulunan bir grup motosiklet sürücüsü, sergiledikleri akrobatik hareketlerle Trafik güvenliğini tehlikeye attı. Bu durumun tespit edilmesi üzerine, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

TAKİP VE DUR İHTARI

Ekipler, motosikletli grubun hareketlerini fiziki olarak takip etmeye başladı. Ancak sürücüler, “dur” uyarısına uymayarak kontrollü bir şekilde yavaşlatılan trafikte ters yönde ilerleyerek hem can hem de mal güvenliğini riske soktu. Ekiplerin kararlı takibi sonucunda motosiklet sürücüleri farklı yerlerde yakalandı.

CEZA VE TRAFİKTEN MEN

Yapılan denetimlerde, sürücülere işledikleri trafik ihlallerine istinaden yaklaşık 90 bin TL değerinde idari para cezası uygulandı. Ayrıca, motosiklet sürücülerinin sürücü belgeleri de alınırken, motosikletler trafikten men edildi.

