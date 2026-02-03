Akaryakıt Fiyatlarındaki Artış Devam Ediyor

Akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik, döviz kurlarındaki yükseliş ve ÖTV artışları, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam olarak yansımayı sürdürüyor. Sektör kaynaklarına göre, akaryakıt fiyatlarındaki değişikliklerde uluslararası petrol fiyatları ile kur hareketleri belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Uzmanlar, küresel piyasalardaki belirsizliklerin devam etmesi durumunda, fiyat dalgalanmalarının önümüzdeki günlerde de sürme olasılığına vurgu yapıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

3 Şubat 2026 Salı tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir: İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 55,34 TL, motorin 57,46 TL, LPG 30,09 TL olarak belirlenmiştir. İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzin 55,16 TL, motorin 57,28 TL ve LPG 29,49 TL üzerinden işlem görüyor. Fiyatlar, şehirler ve dağıtım firmalarına göre küçük farklılıklar gösterebilir.

DİĞER İLLERDEKİ GÜNCEL FİYATLAR

Ankara ve İzmir gibi diğer illerdeki akaryakıt fiyatlarının da gün içinde netleşmesi bekleniyor.

