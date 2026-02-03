Emlak Sektöründe Şeffaflık İçin Yeni Sistem: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi

emlak-sektorunde-seffaflik-icin-yeni-sistem-elektronik-ilan-dogrulama-sistemi

Emlak sektöründe şeffaflığı artırma adına önemli bir yenilik hayata geçti. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, şimdi kiralık konutların yanı sıra satılık taşınmaz ilanları için de kullanıma sunuldu.

SATILIK İLANLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yeni uygulama ile taşınmaz sahipleri, e-Devlet aracılığıyla ilan verme sürecinde emlak şirketlerini yetkilendirebilecek. Yetkilendirme yapılmadan satılık ilan verilmeyecek. Doğrulanan ilanlarda, yetkilendirme olduğunu gösteren bir logo veya açıklama yer alacak. Bu düzenleme, yetkisiz kişilerin oluşturduğu ilanların ve sahte fiyat artışlarının engellenmesini sağlayacak.

YETKİ SÜRESİ VE İPTAL İŞLEMLERİ

Yetkilendirme süresi en fazla 3 ay olarak belirlenirken, bu süre e-Devlet üzerinden uzatılabilecek. Taşınmaz sahibi, verdiği yetkiyi istediği zaman iptal edebilme hakkına sahip olacak.

SİSTEMİN AMACI VE UYGULAMA ALANLARI

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu sistemle, ilan platformlarında bulunan tüm satılık taşınmaz ilanlarının mülkiyet bilgileriyle eşleştirilmesi hedefleniyor. Böylece emlak sektöründe şeffaflık sağlanırken, spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, ilk aşamada İzmir, Antalya ve Sivas’ta uygulanmaya başlarken, 15 Şubat’tan itibaren Türkiye genelinde zorunlu hale gelecek.

