Turknet Steam İndirme Performansında Zirvede

Türkiye’nin yenilikçi internet sağlayıcısı Turknet, kendi Gigafiber altyapısına yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Steam’in güncel verilerine göre, Turknet, 101.1 Mbps’lik ortalama indirme hızı ile Türkiye’de Steam indirme performansında açık ara liderliğini sürdürmekte. Şirket, yaptığı altyapı yatırımlarıyla Türkiye internet ekosistemini yeni bir hız standardına ulaştırmayı hedefliyor.

GIGAFİBER GÜCÜYLE HIZ DÜNYADA YENİ BİR SEVİYE

Turknet’in elde ettiği bu başarıda, şirketin tüm altyapılarda sağladığı yüksek hızın yanında, özellikle kendi geliştirdiği 1.000 Mbps simetrik Gigafiber teknolojisi kilit bir rol oynamakta. Şirket, Gigafiber ağını Türkiye genelinde yaygınlaştırarak güçlendirdikçe, Steam indirme performansındaki liderliği de belirgin biçimde dikkat çekiyor. Türkiye genelinde Steam indirme hızı ortalaması 51.1 Mbps seviyesindeyken, Turknet bu oranı iki katına çıkararak 100 Mbps barajını geçen tek operatör olarak öne çıkıyor.

YÜKSEK VERİ TRAFİĞİNDE GÜÇLÜ PERFORMANS

Son bir haftada Türkiye’deki oyuncular Steam üzerinden toplam 34.2 PB (Petabayt) veri indirdi. Bu, küresel Steam trafiğinin %1.9’unu oluşturan dev bir veri hacmi. Turknet, kendi altyapısını genişletme ve güçlendirme stratejisinin karşılığını alarak, büyük boyutlu yüklemeler ve kritik güncellemeler için gereken altyapı kapasitesini bir kez daha kanıtladı. Günümüzde büyük boyutlu oyunların ve sık gelen güncellemelerin önemli bir yer tutmasıyla, Turknet’in sunduğu hız avantajı, kullanıcıların uzun saatler süren indirme işlemlerinin dakikalar içinde gerçekleşmesi anlamına geliyor. Şirket, altyapı gücü ile Türkiye’deki oyun ekosistemini desteklemeye devam ediyor.