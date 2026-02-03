Turknet Steam İndirme Performansında Zirvede

turknet-steam-indirme-performansinda-zirvede

Türkiye’nin yenilikçi internet sağlayıcısı Turknet, kendi Gigafiber altyapısına yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Steam’in güncel verilerine göre, Turknet, 101.1 Mbps’lik ortalama indirme hızı ile Türkiye’de Steam indirme performansında açık ara liderliğini sürdürmekte. Şirket, yaptığı altyapı yatırımlarıyla Türkiye internet ekosistemini yeni bir hız standardına ulaştırmayı hedefliyor.

GIGAFİBER GÜCÜYLE HIZ DÜNYADA YENİ BİR SEVİYE

Turknet’in elde ettiği bu başarıda, şirketin tüm altyapılarda sağladığı yüksek hızın yanında, özellikle kendi geliştirdiği 1.000 Mbps simetrik Gigafiber teknolojisi kilit bir rol oynamakta. Şirket, Gigafiber ağını Türkiye genelinde yaygınlaştırarak güçlendirdikçe, Steam indirme performansındaki liderliği de belirgin biçimde dikkat çekiyor. Türkiye genelinde Steam indirme hızı ortalaması 51.1 Mbps seviyesindeyken, Turknet bu oranı iki katına çıkararak 100 Mbps barajını geçen tek operatör olarak öne çıkıyor.

YÜKSEK VERİ TRAFİĞİNDE GÜÇLÜ PERFORMANS

Son bir haftada Türkiye’deki oyuncular Steam üzerinden toplam 34.2 PB (Petabayt) veri indirdi. Bu, küresel Steam trafiğinin %1.9’unu oluşturan dev bir veri hacmi. Turknet, kendi altyapısını genişletme ve güçlendirme stratejisinin karşılığını alarak, büyük boyutlu yüklemeler ve kritik güncellemeler için gereken altyapı kapasitesini bir kez daha kanıtladı. Günümüzde büyük boyutlu oyunların ve sık gelen güncellemelerin önemli bir yer tutmasıyla, Turknet’in sunduğu hız avantajı, kullanıcıların uzun saatler süren indirme işlemlerinin dakikalar içinde gerçekleşmesi anlamına geliyor. Şirket, altyapı gücü ile Türkiye’deki oyun ekosistemini desteklemeye devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

En Düşük Emekli Maaşı Farkı Ödeme Tarihi Belirlendi

Emeklilerin hesaplarına, 20 bin TL'ye çıkarılan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nedeniyle 3 bin 119 TL’lik ek ödeme yarın yapılacak.
Gündem

Mika Raun Can’ın Sevgilisi İçin Adli Kontrol Kararı

Cinsiyet değişikliğiyle tanınan fenomen Mika Raun Can, uyuşturucu madde kullanımı suçuyla tutuklanmıştı. Sevgilisi Batuhan Can hakkında ise soruşturma sonucu bir karar alındı.
Gündem

DMM Türkiye’deki Çocuk Kaybı İddialarını Yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de son sekiz yılda 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiasını çürüterek, her yıl 10 binden fazla kaybolma vakasının doğru olmadığını açıkladı.
Gündem

Hurda Teşvik Yasası İçin Bekleyiş Sürüyor

Hurda Teşvik Yasası, araç sahiplerinin beklentisiyle Şubat 2026'da TBMM Genel Kurulu'na sunulmadı. Düzenleme, 25 yaş üstü araçları hurdaya verenlere sıfır araç alımında vergi muafiyeti sunmayı amaçlıyor.
Gündem

Emlak Sektöründe Şeffaflık İçin Yeni Sistem: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi

Taşınmaz ilanlarında doğrulama süreci 1 Şubat'ta başlayacak. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, pilot uygulama sonrası 15 Şubat'tan itibaren tüm Türkiye'de zorunlu hale gelecek.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.