Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Epstein İddialarını Araştırıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez’in 22 Aralık 2025 tarihinde yayımladığı bir tweet nedeniyle, Jeffrey Epstein ile ilişkili iddiaları incelemek üzere 23 Aralık 2025 tarihinde bir soruşturma başlattığı bildirildi. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma, ABD Adalet Bakanlığı tarafından sağlanan yaklaşık üç milyon belge üzerinde Türkiye ile ilgili içeriklere odaklanmakta. Bu belgelerde, Epstein dosyasındaki şüpheli şahıslar ve suçların Türkiye ile olan bağlantılarına dair delil araştırması gerçekleştiriliyor.

TÜRKİYE’DEN İSTİSMAR ADASINA ÇOCUK GÖTÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Çömez, geçmişte yaptığı bir paylaşımda “Amerikan Adalet Bakanlığı Epstein dosyasındaki bazı bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıkladı. Bu belgelerde Türkiye’den küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğü yazıyor. Çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk çektikleri de not edilmiş. Tek kelimeyle korkunç bir insanlık suçu. Yıllar önce küresel çocuk istismarı çeteleri ile ilgili bir dosyayı zamanın İçişleri Bakanı Sayın Aksu’ya vermiştim ve bazı suçlular yakalanmıştı.” şeklinde ifadelere yer vermişti.

