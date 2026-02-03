Hurda Teşvik Yasası İçin Bekleyiş Sürüyor

hurda-tesvik-yasasi-icin-bekleyis-suruyor

Türkiye’de uzun süredir merakla beklenen Hurda Teşvik Yasası ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Araç sahipleri ve galeri işletmecileri, düzenlemenin Meclis gündemine gelmesini dikkatle izliyor. 3 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yasa, TBMM Genel Kurulu’na henüz sunulmamış durumda. Şu an gözler şubat ayına çevrilmiş durumda.

DÜZENLEME SÜRECİNE DİKKAT!

Kasım 2024’te sunulan öneri, 25 yaş ve üzeri araçlarını geri dönüşüme kazandıran vatandaşların yerli üretim sıfır araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi’nden muaf olmalarını amaçlıyor. Bu düzenlemenin amacı ise, eski araçların trafikten çekilmesi, çevre dostu araç kullanımının teşvik edilmesi ve otomotiv sektöründe canlılık sağlanması olarak belirleniyor.

BEKLENEN FAYDALAR

Düzenlemenin vatandaşlara sağlayacağı en önemli avantajlardan biri daha uygun maliyetle sıfır araç sahibi olabilme imkânı. Otomotiv sektöründe yerli üretim araçlara olan talebin artması bekleniyor. Ayrıca bu yasa ile eski ve yüksek emisyon değerlerine sahip araçların trafiğin dışına itilmesi, çevre açısından olumlu bir gelişme yaratacak.

