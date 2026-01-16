Akaryakıt Zamları Devam Ederken İndirim Beklentileri Artıyor

Jeopolitik gelişmeler petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 66,82 dolara kadar çıkarak son 3,5 ay içinde en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, dün %2,29 değer kaybederek 63,88 dolara geriledi. 16 Ocak sabahında Brent petrol, zayıf bir görünüm sergilemeye devam ediyor.

İRAN’DA PROTESTOLARDAKİ ARTIKLAR

Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanmanın başlıca nedeni, jeopolitik gerilimler olarak öne çıkıyor. İran’daki protestolar ve ABD’den gelen müdahale açıklamaları, petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Günlük 3 milyon varil ile en büyük üreticilerden biri olan İran’daki gelişmeler, arz korkusunu artırıyor.

ZAM BEKLENTİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Brent petrol fiyatındaki gerileme, “Akaryakıta indirim gelir mi?” sorusunu gündeme getirdi. Ancak, bu gerilemeden önce araç sahiplerinin uzun süredir beklediği zam, gece yarısı itibarıyla akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

BU GECE AKARYAKITA ZAM YAPILDI

Gece yarısı itibarıyla benzinin fiyatı 1 TL 61 kuruş artış gösterdi. Motorine ise yarın zam yapılması bekleniyor. Cumartesi gece yarısından itibaren motorin fiyatında 1,60 TL’lik bir artış öngörülüyor. Otogazda ise herhangi bir zam veya indirim durumunun olmadığı belirtildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Peki, 16 Ocak itibarıyla motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne durumda? Ankara, İstanbul ve İzmir’de akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 54.90 TL

Motorin: 54.81 TL

LPG: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 54.75 TL

Motorin: 54.62 TL

LPG: 28.69 TL

İZMİR

Benzin: 56.11 TL

Motorin: 56.14 TL

LPG: 29.09 TL

ANKARA

Benzin: 55.73 TL

Motorin: 55.87 TL

LPG: 29.17 TL