Akaryakıta Çifte İndirim Uygulandı

Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte, son zamanlarda akaryakıtlara yapılan zamlar yerini indirimlere bıraktı. Gece yarısı itibarıyla akaryakıta iki ayrı indirim uygulandı.

PEŞ PEŞE ZAMLAR

Motorin, 25 Ekim tarihinde 3 lira 4 kuruş ile tarihin en yüksek zammını almıştı. 7 Kasım’da motorin litre fiyatında 2 lira 7 kuruş artış yaşanırken, 15 Kasım’da benzinde 1 lira 14 kuruş, 21 Kasım’da ise 1 lira 84 kuruşluk zam uygulanmıştı.

İNDİRİM Süreci BAŞLADI

Ancak 25 Kasım’da zam dalgası sona erdi ve motorinin litre fiyatı 2 lira 44 kuruş düştü. Gece yarısı itibarıyla benzine 73 kuruş, motorine ise 2 lira 11 kuruş indirim yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takibiyle belirlenerek, fiyat değişim farkları dikkate alınarak elde ediliyor.

