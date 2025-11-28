Akaryakıta Gece Yarısı İki Farklı İndirim Uygulandı

akaryakita-gece-yarisi-iki-farkli-indirim-uygulandi

Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıtta ardı ardına gelen zamların yerini indirimlere bırakmasına neden oldu. Gece yarısı gerçekleştirilen işlemle akaryakıta çift yönlü indirim uygulandı.

PEŞ PEŞE ZAM GELMİŞTİ

Motorin fiyatlarına 25 Ekim’de 3 lira 4 kuruşla tarihin en yüksek artışı yaşandı. Takip eden 7 Kasım’da motorinin litre fiyatı 2 lira 7 kuruş artarken, 15 Kasım tarihinde benzinin fiyatı 1 lira 14 kuruş, 21 Kasım’da ise 1 lira 84 kuruş zamlandı.

İNDİRİM DÖNEMİ BAŞLADI

Ancak 25 Kasım itibarıyla zam süreci sona erdi ve motorinin litre fiyatı 2 lira 44 kuruş azaldı. Gece yarısından itibaren benzinde 73 kuruş, motorinde ise 2 lira 11 kuruş indirim yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLAMASI

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek hesaplanan KDV hariç rafineri satış fiyatı ile belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük olarak yayımlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınarak, belirli bir fiyat değişim farkıyla tavan satış fiyatı elde edilerek hesaplanıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Muğla Seydikemer İlçesinde Okulda Zehirlenme Vakası

Seydikemer'deki Şehit Gürcan Akan İlkokulu'nda 9 öğrenci, bulantı ve karın ağrısı yaşadı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumları iyi.
Gündem

Memur ve Emekli Zamları İçin Kritik Enflasyon Verileri Geliyor

Memur ve emeklilerin 2025 yılındaki zam oranları, kasım ve aralık enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Ekonomistlerin tahminleri, yıllık enflasyondaki düşüşü öngörüyor.
Gündem

Endonezya’da Muson Yağmurları Sonrası Felaketler Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a ulaştı; yaklaşık 100 kişi ise kayıp durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Gündem

Louvre Müzesinde Ziyaretçi Giriş Ücretlerine Yüzde 45 Zam

Louvre Müzesi, Avrupa dışındaki ziyaretçiler için giriş ücretlerini yüzde 45 artırarak 32 euro olarak belirledi.
Gündem

Bozcaada’da Otelde Yangın: Acı Sonuçlar Ortaya Çıktı

Bozcaada'daki bir otelde meydana gelen yangın kontrol altına alındı, ancak olayda bir köpeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.