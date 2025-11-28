Akaryakıta Gece Yarısı İki Farklı İndirim Uygulandı

Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıtta ardı ardına gelen zamların yerini indirimlere bırakmasına neden oldu. Gece yarısı gerçekleştirilen işlemle akaryakıta çift yönlü indirim uygulandı.

PEŞ PEŞE ZAM GELMİŞTİ

Motorin fiyatlarına 25 Ekim’de 3 lira 4 kuruşla tarihin en yüksek artışı yaşandı. Takip eden 7 Kasım’da motorinin litre fiyatı 2 lira 7 kuruş artarken, 15 Kasım tarihinde benzinin fiyatı 1 lira 14 kuruş, 21 Kasım’da ise 1 lira 84 kuruş zamlandı.

İNDİRİM DÖNEMİ BAŞLADI

Ancak 25 Kasım itibarıyla zam süreci sona erdi ve motorinin litre fiyatı 2 lira 44 kuruş azaldı. Gece yarısından itibaren benzinde 73 kuruş, motorinde ise 2 lira 11 kuruş indirim yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLAMASI

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek hesaplanan KDV hariç rafineri satış fiyatı ile belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük olarak yayımlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınarak, belirli bir fiyat değişim farkıyla tavan satış fiyatı elde edilerek hesaplanıyor.