İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kaani Açıklama Yaptı

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A OPERASYONU

Geçtiğimiz hafta ABD ve İsrail tarafından İran’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, ülkenin yönetim yapısının köklerine saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıda, İran’ın dini lideri Hamaney ile birlikte 48 yüksek rütbeli askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Tahran’da yaşanan bu çarpıcı suikastte, sadece İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin sağ kaldığı açıklandı. Kaani, daha önce de yaşanan bazı saldırılardan sağ kurtulmayı başarmıştı.

Kaani’NİN GEÇMİŞİ VE TARTIŞMALAR

Kudüs Gücü’nün komutanı olarak bilinen İsmail Kaani, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ölümü öncesinde bombalanan bir binadan son anda ayrılarak dikkatleri üzerine çekmişti. Nasrallah’ın öldürüldüğü operasyon öncesindeki bu durum, Kaani’nin bazı çevrelerde tartışmalara yol açmasına neden olmuştu. Daha önce de, Haziran ayında yaşanan 12 Günlük Savaş sırasında, İranlı üst düzey askeri yetkililerin katıldığı bir toplantıya yönelik saldırıdan önce binayı terk etmiş olması dikkat çekmişti. Kaani, Hamaney’in öldürüldüğü saldırının hemen öncesinde de, Hamaney ile yaptığı görüşmenin ardından alanı terk etmişti. Bu durum, Kaani’nin güvenilirliği üzerine bazı şüpheleri gündeme getirdi.

KAA’Nİ HAKKINDAKİ İDDİALARA RESMİ AÇIKLAMA

Savaşın patlak vermesinin ardından İsmail Kaani’nin öldüğü, İsrail’e sığındığı veya idam edildiği yönünde birçok iddia ortaya atıldı. Ancak İran’dan gelen resmi açıklama, Kaani’nin görevine devam ettiğini ortaya koydu. İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, “Kaani şu an bizzat meydandadır ve savaş operasyonlarının koordinasyonunu yürütmektedir,” diyerek bu iddiaları yalanladı.

İSMAİL KAA’Nİ KİMDİR?

İran’a bağlı Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü’nün komutanı olan İsmail Kaani, 1957 yılında İran’ın Meşhed kentinde dünyaya geldi. Kaani, 1979 İran Devrimi sonrasında Devrim Muhafızları’na katıldı ve 1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak Savaşı’nda aktif olarak görev aldı. Kudüs Gücü’nde uzun yıllar boyunca üst düzey pozisyonlarda bulunan Kaani, özellikle Afganistan ve Pakistan’daki operasyonlardan sorumlu bir isim olarak biliniyor. ABD tarafından yaptırım listesine alınan Kaani, bölgedeki milis gruplar ile olan ilişkileri nedeniyle yaptığı faaliyetlerle dikkat çekti. Ocak 2020’de, ABD’nin Bağdat’ta gerçekleştirdiği hava saldırısında Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Kaani, bu birimin başına geçmiştir. Süleymani’nin aksine daha az tanınan biri olmasına rağmen, İran’ın bölgesel stratejisinde kritik bir role sahipti.