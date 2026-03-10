Marmara Cezaevi’nde Yargılama Görüntüleri Sızdırıldı

marmara-cezaevi-nde-yargilama-goruntuleri-sizdirildi

İstanbul’da, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının ikinci duruşması sona erdi. Bu davada 107 tutuklu ve 5 “müşteki sanık” ile toplam 407 kişi yargılanıyor.

GÖRÜNTÜLERİN SIZDIRILMASI SORUŞTURULUYOR

Marmara Cezaevi 1 No’lu duruşma salonuna ilişkin görüntülerin sosyal medyada dolaşıma girmesi üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yönelik resmi bir talimat verildi. Bununla birlikte, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da bu görüntülerin paylaşılmasıyla alakalı olarak TCK 286 çerçevesinde kendiliğinden soruşturma başlattı.

