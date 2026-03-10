Dursun Özbek Hacıosmanoğlu Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübü Avrupa’nın önde gelen kulüpleri arasında yer almasını amaçladıklarını ifade etti. Özbek, birçok spor müdürünün katıldığı iftar organizasyonu sırasında pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Özbek, son üç sezondur Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yaşadıklarını belirterek, “İnşallah bu sezon sonunda da aynı başarıyı sağlayacağız. Futbol dediğimiz zaman aklımıza Avrupa’da başarılı olmak geliyor. Liverpool maçına çok iyi hazırlandık. Taraftarlarımızı ve Türk kamuoyunu memnun edecek bir sonuçla bu mücadeleden çıkmak istiyoruz.” dedi.

GALATASARAY’IN KÜLTÜRÜ VE SPOR KOMPLEKSİ

Özbek, Nisan ayında Aslantepe projesinin temelini atacaklarını vurgulayarak, “Aslantepe projesi, Galatasaray’da 100 yılın projesi olarak nitelendirdiğim çok önemli bir proje. Hemen stadımızın yanındaki 60 dönüm arazide basketbol, voleybol, salon sporları ve yüzmeye hizmet edecek bir spor kompleksinin inşallah nisan ayında temelini atıyoruz. Proje bedeli yaklaşık 200 milyon dolar. Bu projeyle birlikte stadımızın etrafında tüm sporları bir araya getiren büyük bir kompleks kurulacak.” şeklinde konuştu. Özbek, İstanbul’un olimpiyatlara aday olduğunu ve bu tür spor komplekslerine ihtiyaç duyulduğunu düşündüğünü belirtti.

AMATÖR SPORLARA YATIRIM

Dursun Özbek, Florya’dan elde ettikleri kaynakların amatör sporlara aktarılacağını kaydederek, “Bu parayı olduğu gibi bir fonda biriktirmek suretiyle amatör sporlara ayıracağız. Yaklaşık 40-50 milyon dolardan bahsediyoruz. Bunun amatör sporlardaki başarı sınırımıza etkisi büyük olacak.” ifadesini kullandı. Ayrıca, stat gelirlerinin arttırılması amacıyla yeni bir yapılandırmaya gidileceğini belirten Özbek, “Ortalama seyirci sayımız 45 bin. Bazı maçlarda 60 bine dahi ulaşıyoruz. Stat gelirimiz ise 85 milyon avroya ulaştı.” dedi.

OKAN BURUK’A DESTEK

Sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Okan Buruk’u başarılı bulduğunu aktaran Başkan Özbek, “Okan Buruk, çok sevdiğim ve başarılı bulduğum bir kardeşim. Yönetim olarak onu her zaman destekliyoruz. İnşallah Galatasaray’a uzun yıllar hizmet etmeye devam eder.” şeklinde konuştu. Özbek, Okan Buruk’un Galatasaray’daki seviyesinin mükemmel olduğunu ve kapısının her zaman Buruk’a açık olduğunu dile getirdi.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU İLE KONUŞMALAR

Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile uzun süredir görüşmediklerini belirten Özbek, “Uzun zamandan beri görüşmüyoruz. Rahatsızlığı döneminde kendisini ziyaret ettim. Ondan sonra bir görüşmemiz olmadı.” dedi. Özbek, bu tarz görüşmelerin sağlıklı olmadığını düşündüğünü ifade etti.