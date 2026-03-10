Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech’ten Ayrılıyor

BioNTech, Kovid-19 aşısıyla uluslararası başarı elde ettikten sonra, BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile Baş Tıbbi Sorumlu Dr. Özlem Türeci’nin görevlerini devretme kararı aldığını duyurdu. 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenen bu süreçle birlikte, ikili “yeni nesil mRNA inovasyonlarının” araştırma ve geliştirilmesine odaklanan yeni bir şirket kurmayı planlıyor. BioNTech, bu dönemde klinik geliştirme aşamasındaki ürün adaylarına ve endüstriyel ilaç modeline odaklanmaya devam edecek. Açıklamanın ardından, BioNTech hisseleri Frankfurt Borsası’nda yaklaşık %18 değer kaybetti. Ayrıca, şirketin Denetleme Kurulu, Şahin ve Türeci’nin yerini alacak yeni liderler belirlemek üzere bir arama süreci başlatmış durumda.

DEĞİŞİM BEKLENTİLERİ

BioNTech, yeni kurulacak şirkete belirli haklar ve mRNA teknolojileriyle katkıda bulunacak ve karşılığında azınlık hissesi, ileriye dönük kilometre taşı ödemeleri ve lisans ücretleri alacak. Bununla birlikte, şirket yüksek araştırma ve geliştirme (AR-GE) maliyetleri nedeniyle 2025’te zarar açıkladı.

2025 FİNANSAL SONUÇLARI

BioNTech, 2025 yılına ait finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket, devam eden yüksek AR-GE harcamaları sebebiyle 2025 mali yılını zararla kapattı. 2024’teki 665,3 milyon avroluk net zararın, geçen yıl 1,12 milyar avroya ulaştığı bildirildi. 2025 yılı geliri ise bir önceki yıla göre hafif bir artışla 2,87 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu artışta, ABD’li ilaç şirketi Bristol Myers Squibb ile yapılan stratejik ortaklıktan elde edilen kazançlar önemli rol oynadı. BioNTech, 2026 yılında aşı talebindeki düşüşün devam etmesiyle gelirlerin 2 milyar ila 2,3 milyar avro seviyesine gerilemesini öngörüyor. Şirket, bu gelirin 2,2 ila 2,5 milyar avro düzeyindeki AR-GE maliyetlerini karşılamasını umuyor. Mali sonuçlarla ilgili olarak Finans Direktörü (CFO) Ramon Zapata, güçlü finansal pozisyonlarının riskleri azalttığını vurguladı ve “Gelecek yıllarda planladığımız ürün lansmanlarına hazırlanırken, sağlam mali yapımız AR-GE faaliyetlerimizi daha ileri taşıyor.” şeklinde ifade etti. 2020’de BioNTech, ABD’li Pfizer ile işbirliği yaparak Kovid-19’a karşı en çok satılan aşıyı kısa sürede geliştirmişti. Kovid-19 salgını süresince mRNA aşısıyla milyarlarca avro kazanan şirket, 2030 yılına kadar onkoloji tedavi alanında pek çok ilaç adayı için ruhsat başvurusunda bulunmayı planlıyor.