Yüksek Miktarlı Para Hareketlerine Şeffaflık Getiriliyor

Yeni düzenleme ile, yüksek meblağlı para hareketlerinin daha şeffaf bir şekilde izlenmesi amaçlanıyor. Bu yaklaşım, kara para aklama, yasadışı bahis ve kayıtdışı finansal akışların engellenmesi hedefini taşıyor.

Yüksek Tutarlar Yakından İzlenecek

Yetkililer, dijital kanallar üzerinden gerçekleşen yüksek tutarlı işlemlerin daha sıkı bir denetim altına alınacağını ifade ediyor. Uygulama, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM üzerinden gerçekleştirilen tüm para transferlerini kapsıyor. Bu kanallar vasıtasıyla yapılan büyük işlemler, yeni sistem dahilinde daha detaylı bir kontrol sürecine tabi tutulacak.

400 BİN TL ÜZERİ TRANSFERLERDE AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeye göre, gün içerisinde yapılan para transferlerinin toplamı 400 bin TL’yi aştığında, işlem gerçekleştiren kişi bu transfer için açıklama yazmak zorunda olacak. Kullanıcıların oluşturacağı açıklamanın en az 20 karakter uzunluğunda olması gerekecek. Açıklama alanı boş bırakılan ya da yetersiz görünen transferler, bankalar tarafından onaylanmayabilecek. Ayrıca, yeni sistemde para transferleri için çeşitli işlem kategorileri belirlenecek. Bu kategoriler arasında gayrimenkul alımı, araç alımı, borç ödeme, bağış, sigorta ve sağlık harcamaları, kripto varlık işlemleri ve şans oyunu ödemeleri gibi konular yer alıyor. Transfer esnasında “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi seçeneklerin kullanılması halinde, bankalar ek açıklama talep edebilecek. Bu sayede şüpheli para hareketlerinin tespit edilmesi kolaylaştırılacak.

YÜKSEK TUTARLI İŞLEMLER İÇİN EK YÜKÜMLÜLÜKLER

Yeni düzenleme, yüksek onaylı işlemler için ek yükümlülükler getiriyor. 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki transferlerde, “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması gerekecek. 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise paranın kaynağına dair ek bilgi ve belgelerin sunulması talep edilebilecek.