Akaryakıta Yeni İndirim Haberi Geldi

Akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki değişimlerin etkisiyle zam veya indirim alabiliyor. Bu gece yarısı, sürücülerin dikkatle takip ettiği akaryakıt fiyatlarında indirim gerçekleşti.

BENZİNDEKİ İNDİRİM

Benzinin litre fiyatında 2,74 TL’lik bir düşüş sağlanırken, bu azalma eşel mobil uygulaması sebebiyle pompada 69 kuruş olarak görüldü.

YENİ İNDİRİM MÜJDESİ

Son elde edilen bilgilere göre akaryakıtta yeni bir indirim bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda akaryakıta ek bir indirimin geleceğini duyurdu.

MOTORİNDE İNDİRİM YAKINDA!

Aydilek, motorin fiyatında 7,17 TL’lik bir indirim olacağını ifade etti. Aydilek, “Eşel mobil sistemi işletilirse indirimin %75’i ÖTV’ye kesilecek. Kalan %25’i pompa fiyatına yansıtılacak. Bu durumda indirim 1,79 TL ile sınırlı kalacak. Eşel mobil devreye girmezse 7,17 TL indirim yapılacak.” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, bugünkü gelişmelerin saat 16.00’da netleşmesi gerektiğine de değindi.