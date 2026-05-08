Arda Turan’dan Galatasaray İddialarına Net Yanıt

Arda Turan, UEFA Konferans Ligi yarı finalinde elenen Shakhtar Donetsk’le ilgili olarak Galatasaray’a geçmesi yönündeki iddialara yanıt verdi. Daha önce bu konu hakkında açıklama yapmayan Turan, kendisine yöneltilen sorulara açık bir şekilde karşılık verdi.

GALATASARAY İÇİN EN İYİ SEÇENEK OKAN BURUK

Genç teknik direktör, “Galatasaray’ın size olan ilgisiyle ilgili konuşmalar doğru mu?” sorusuna “Bu benim için konuşması pek rahat bir konu değil; çünkü ben Galatasaray’ın bir evladıyım ve şu an orada harika bir teknik direktör, tarihe geçmiş bir hoca var. Ben ve yakınlarım onu her zaman destekliyoruz, aklımızdan asla böyle bir şey geçmedi. Şu an Galatasaray için en iyi seçeneğin o olduğunu düşünüyorum.” şeklinde yanıt verdi.

SHAKHTAR’A TÜM KALBİMLE BAĞLIYIM

Arda Turan, tüm dikkatinin Shakhtar Donetsk üzerinde olduğunu dile getirerek, “Shakhtar Donetsk bana Eyüpspor sonrası bu fırsatı verdi. Şu anda tüm kalbim ve aklımla Shakhtar Donetsk’a bağlıyım. Bu formaya, ayrıca bana bu takımı çalıştırma fırsatı verenlere büyük saygı duyuyorum. Profesyonel hayatta işlerin nasıl gelişeceğini asla bilemezsiniz. Ama biz birlikte ilerliyoruz, kararları her zaman birlikte alıyoruz ve çalışma şeklimize saygı duyuyorum. Bu kulübü seviyorum, geleceğiyle ilgili büyük hayallerim var. Ve bana bu şans verildiyse, hayatım boyunca asla sırtımı dönmem.” ifadelerini kullandı.

