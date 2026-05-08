Fenerbahçeli Efsane Alex De Souza’dan Açıklama

FENERBAHÇE’YE DESTEK PAYLAŞIMI

Fenerbahçeli eski futbolcu Christian Baroni, mevcut başkanlık seçimlerine aday olan Aziz Yıldırım’a destek vermek amacıyla sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Brezilyalı futbolcu paylaşımında, “Fenerbahçe’mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp” ifadelerini kullanarak Aziz Yıldırım’ın fotoğrafını paylaştı.

ALEX DE SOUZA’DAN CEVAP

Alex de Souza, Baroni’nin paylaşımına yanıt vererek, “Geri gel patron! Benim desteğim seninle” şeklinde bir yorumda bulundu.

‘ŞAMPİYONLUK İSTEĞİM VAR’

Alex de Souza, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak Baroni’nin paylaşımına yaptığı yorumun yanlış anlaşıldığını ileri sürdü. Seçimlerde kimseyi desteklemediğini belirten Alex, “02/10/2012 tarihinden bu yana kulübün içinde, işleyişinde değilim. O gün taraftarlarından biri oldum ve öyle de kaldım. Bundan ötesi yok. Seçimlerde kimseyi destekleyen tarafta değilim. Kulübün tekrar şampiyon olmasını istiyorum” dedi.