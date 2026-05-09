Yusuf Yazıcı’nın Üçüncü Çapraz Bağ Sakatlığı Açıklandı

Yunanistan takımı Olympiakos’un oyuncusu Yusuf Yazıcı hakkında üzücü bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun geçirdiği sakatlığın ciddi olduğu ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

ÇAPRAZ BAĞLARINDAN OLDU

Yunan medya kaynaklarında yayımlanan bilgilere göre, Yusuf Yazıcı’nın sol dizindeki ön çapraz bağları koptu. Deneyimli futbolcunun tedavi sürecinin uzun süreceği ve gelecek sezonun başlangıcında sahalara dönmesinin zor olacağı kaydedildi.

TALİHSİZLİK ONUNLA BERABER

29 yaşındaki sporcu, kariyerinde üçüncü kez çapraz bağ sakatlığıyla karşı karşıya kalmış durumda. Daha önce Fransa’da Lille OSC forması giyerken benzer bir sakatlık yaşayan Yazıcı, Olympiakos’a transfer olduktan kısa bir süre sonra tekrar bu sorunla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Son yaşanan bu sakatlıkla birlikte milli oyuncu, son 6 yıl içinde üçüncü defa ciddi bir diz sakatlığı ile mücadele ediyor.

SEZONA ÖNEMLİ KATKIYLA BAŞLADI

Bu sezon Olympiakos formasını terleten Yusuf Yazıcı, takımının önemli isimlerinden biri haline gelmişti. Toplam 27 karşılaşmada görev alarak, 7 gol atıp 6 asist yaparak ekibine önemli katkılar sağladı.