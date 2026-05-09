Yusuf Yazıcı’nın Üçüncü Çapraz Bağ Sakatlığı Açıklandı

yusuf-yazici-nin-ucuncu-capraz-bag-sakatligi-aciklandi

Yunanistan takımı Olympiakos’un oyuncusu Yusuf Yazıcı hakkında üzücü bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun geçirdiği sakatlığın ciddi olduğu ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

ÇAPRAZ BAĞLARINDAN OLDU

Yunan medya kaynaklarında yayımlanan bilgilere göre, Yusuf Yazıcı’nın sol dizindeki ön çapraz bağları koptu. Deneyimli futbolcunun tedavi sürecinin uzun süreceği ve gelecek sezonun başlangıcında sahalara dönmesinin zor olacağı kaydedildi.

TALİHSİZLİK ONUNLA BERABER

29 yaşındaki sporcu, kariyerinde üçüncü kez çapraz bağ sakatlığıyla karşı karşıya kalmış durumda. Daha önce Fransa’da Lille OSC forması giyerken benzer bir sakatlık yaşayan Yazıcı, Olympiakos’a transfer olduktan kısa bir süre sonra tekrar bu sorunla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Son yaşanan bu sakatlıkla birlikte milli oyuncu, son 6 yıl içinde üçüncü defa ciddi bir diz sakatlığı ile mücadele ediyor.

SEZONA ÖNEMLİ KATKIYLA BAŞLADI

Bu sezon Olympiakos formasını terleten Yusuf Yazıcı, takımının önemli isimlerinden biri haline gelmişti. Toplam 27 karşılaşmada görev alarak, 7 gol atıp 6 asist yaparak ekibine önemli katkılar sağladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da SAHA EXPO 2026 Nedeniyle Yollar Kapandı

İstanbul'daki SAHA EXPO 2026 etkinliği sebebiyle Bakırköy'de belirli caddelerde gün boyunca trafik aksayacak.
Gündem

Arda Turan’dan Galatasaray İddialarına Net Yanıt

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, Galatasaray ile ilgili söylentilere cevap vererek durumu netleştirdi.
Gündem

Fenerbahçeli Efsane Alex De Souza’dan Açıklama

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, başkanlık seçimiyle ilgili olarak açıklama yaparak sözlerinin yanlış anlaşıldığını vurguladı.
Gündem

Akaryakıta Yeni İndirim Haberi Geldi

Akaryakıt fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor. Eşel mobil sistemi devreye girmezse, indirim 7,17 TL olarak gerçekleşecek.
Gündem

Fenerbahçeli Futbolcular Aziz Yıldırım’a Destek Verdi

Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Alex de Souza, yaklaşan başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'a desteğini açıkladı ve sessizliğini nihayet bozdu.