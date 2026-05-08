İstanbul’da SAHA EXPO 2026 Nedeniyle Yollar Kapandı

İstanbul’da sürdürülen SAHA EXPO 2026 organizasyonu kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Bu uygulama, fuarın etkisiyle bugün itibarıyla devreye girdi.

Emniyet yetkilileri, İstanbul Fuar Merkezi çevresindeki caddelerin trafiğe kapatıldığını saat 07.00 itibarıyla duyurdu. Kapatmanın, organizasyon programı sona erene kadar süreceği bildirildi.

Kapanan yollar arasında yer alan noktalar ise şu şekilde sıralanıyor:

– HAVALİMANI CADDESİ’NİN SAHİL YÖNÜNDEKİ ATATÜRK HAVALİMANI B KAPISI GİRİŞİ

– HAVALİMANI CADDESİ’NİN D-100 KARAYOLU YÖNÜNDEKİ ATATÜRK HAVALİMANI İSTANBUL İHTİSAS SERBEST BÖLGESİ YOLU

– B KAPISI VARYANTI

– ATATÜRK HAVALİMANI YOLU’NUN KARGO TERMINALI YÖNÜNDEKİ ESKİ VİP YOLU

