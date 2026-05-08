Fenerbahçeli Futbolcular Aziz Yıldırım’a Destek Verdi

fenerbahceli-futbolcular-aziz-yildirim-a-destek-verdi

Fenerbahçe formasıyla 2004-2012 yılları arasında önemli başarılara imza atan ve 3 şampiyonluk elde eden Alex de Souza, sarı-lacivertli kulüpteki başkanlık seçimi hakkında sessizliğini bozdu.

CRISTIAN BARONI: FENERBAHÇE’Mİ GERİ İSTİYORUM

Brezilyalı eski futbolcu, sosyal medya üzerinden açıkça destek mesajı paylaştı. Fenerbahçe’de 5 sezon futbol oynamış olan Christian Baroni, başkan adayı olarak ortaya çıkan Aziz Yıldırım’a destek vermek amacıyla bir paylaşımda bulundu.

Brezilyalı oyuncu, “Fenerbahçe’mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp.” ifadelerini kullanarak Aziz Yıldırım’ın fotoğrafını da paylaştı.

ALEX DE SOUZA: GERİ GEL PATRON

Christian Baroni’nin desteğine Alex de Souza’dan yanıt geldi. Alex, Baroni’nin gönderisine “Geri gel patron! Benim desteğim seninle” şeklinde yorum yaparak destek verdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Arda Turan Ve Shakhtar Donetsk Final Hedefini Kaçırdı

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, yarı finalde elenerek Avrupa macerasına son verdi.
Gündem

Sevdiğim Sensin Dizisinde Ayrılık Şoku Yaşanıyor

Sevdiği Sensin dizisi, 4 Haziran Perşembe günü sezon finali yapacak. Ancak dizide bir oyuncunun ayrılacağı açıklandı.
Gündem

Hakan Safi, Sadettin Saran’la Kongre Sürecini Görüştü

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, mevcut başkan Sadettin Saran ile görüşerek kulüp geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Gündem

Şebnem Ferah’tan İkinci Konser Müjdesi Geldi

Şebnem Ferah'ın İstanbul konseri için biletler hızla tükendi. Ancak, hayranları için yeni bir konser haberi müjdelendi.
Gündem

TOGG’dan Yeni B Segmenti İşbirliği Açıklaması

TOGG, CATL'in iştiraki CAIT ile B segmentinde ortak bir platform geliştirmek için stratejik bir iş birliği kurdu. Bu adım sektördeki iş birliklerini güçlendiriyor.