Fenerbahçeli Futbolcular Aziz Yıldırım’a Destek Verdi

Fenerbahçe formasıyla 2004-2012 yılları arasında önemli başarılara imza atan ve 3 şampiyonluk elde eden Alex de Souza, sarı-lacivertli kulüpteki başkanlık seçimi hakkında sessizliğini bozdu.

CRISTIAN BARONI: FENERBAHÇE’Mİ GERİ İSTİYORUM

Brezilyalı eski futbolcu, sosyal medya üzerinden açıkça destek mesajı paylaştı. Fenerbahçe’de 5 sezon futbol oynamış olan Christian Baroni, başkan adayı olarak ortaya çıkan Aziz Yıldırım’a destek vermek amacıyla bir paylaşımda bulundu.

Brezilyalı oyuncu, “Fenerbahçe’mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp.” ifadelerini kullanarak Aziz Yıldırım’ın fotoğrafını da paylaştı.

ALEX DE SOUZA: GERİ GEL PATRON

Christian Baroni’nin desteğine Alex de Souza’dan yanıt geldi. Alex, Baroni’nin gönderisine “Geri gel patron! Benim desteğim seninle” şeklinde yorum yaparak destek verdi.