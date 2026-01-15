Akaryakıta Yüklü Zam İki Gün İçinde Gelecek

Dün 66,39 dolara kadar tırmanan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Bu defa hem benzin hem de motorin litre fiyatlarında önemli artışlar söz konusu. Benzin zammı, bu gece yarısından itibaren devreye girecek ve 16 Ocak Cuma gününden itibaren zamlı tarife geçerli olacak. Ardından motorin fiyatlarına da haftanın ikinci zammı gelecek ve bu zam cumartesi günü pompalara yansıyacak.

BENZİN ZAMMI DEVREDE

Zam yağmuru sürüyor. Benzin, bu gece yarısı 1 TL 61 kuruş artacak. Zamlı fiyatlar, pompada kullanılmaya başlanacak. Cuma günü itibariyle benzin litre fiyatları şu şekilde olacak:

– İstanbul Avrupa yakasında 53.17 TL olan benzin fiyatı 54.78 liraya,

– Anadolu yakasında 53.01 TL’ye 54.62 TL’ye yükselecek,

– Ankara’da 54.04 TL olan benzin fiyatı 55,65 liraya,

– İzmir’de ise 54.37 TL olan benzinin litre fiyatı zamla birlikte 55,98 TL olacak.

MOTORİN ZAMMI DA GELİYOR

Salı günü 1 lira 8 kuruş zammı gören motorin, hafta sonunda yeni bir zamla karşılaşacak. Cumartesi günü motorine 1 TL 60 kuruş zam yansıyacak. Yapılacak bu artış ile motorinin litre fiyatları ise şöyle olacak:

– İstanbul Avrupa Yakası’nda 54.81 TL olan motorin litre fiyatı 56,41 liraya,

– Anadolu Yakası’nda 54.62 TL olan motorin litre fiyatı 56,22 TL’ye yükselecek,

– Ankara’da 55.87 TL olan motorin fiyatı 57,47 liraya,

– İzmir’de 56.14 TL olan motorin litre fiyatı 57,74 TL’ye çıkacak.