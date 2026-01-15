Fenerbahçe Vedat Muriqi İçin Geldi Dedi

FENERBAHÇE TRANSFER DÖNEMİNE HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek amacıyla harekete geçti. Özellikle Faslı forvet Youssef En-Nesyri için İngiltere ekiplerinden Everton ve Nottingham Forest ile İtalya’dan Napoli’nin devreye girmesi, Sarı-Lacivertli yönetimi alternatif arayışlarına yöneltti.

SIRADA VEDAT MURIQİ VAR

Yönetim, transfer listesinin en üstüne taraftarların gönlünde taht kuran eski oyuncusu Vedat Muriqi’yi yerleştirdi. Mallorca formasıyla bu sezon 18 karşılaşmada 11 gol atarak etkileyici bir performans sergileyen 31 yaşındaki Kosovalı santrfor, yeniden Fenerbahçe’nin radarına girdi.

TEKNİK DİREKTÖR ONAY BEKLİYOR

Fenerbahçe yönetimi, kritik transfer zirvesinde Vedat Muriqi ismini Teknik Direktör Domenico Tedesco’ya sunacak. Alman teknik adamın onay vermesi halinde Mallorca’nın kapısının çalınmasının ardından “Korsan” lakaplı golcünün geri dönüşü için resmi teklif sunulacak.