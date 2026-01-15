Ankara’daki Düşen Uçak Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Libya askeri heyetinin bulunduğu ve Ankara’da düşen uçağa yönelik soruşturma devam ediyor. Savcılığın talimatıyla emniyet altına alınan kara kutu, uçağın uçuş verileri ile ses kayıtlarının incelenebilmesi için Londra’ya gönderildi. Soruşturmada kaza anının yanı sıra, uçağın düşüşüne neden olabilecek süreçler de titizlikle ele alınıyor. Bu bağlamda, kazada hayatını kaybedenlerden alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılan testlerle DNA profillemesi tamamlanarak, kimliklendirme işlemleri gerçekleştirildi.

GÖZALTINA ALINAN BİR ŞAHIS

Uçağı Ankara’ya getiren mürettebat arasında bulunan bir kişinin gözaltına alındığı ve aralarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olanların da bulunduğu ekip, Ankara’da istihbari sorguya alındı. Gerçekleştirilen araştırmalarda, şu ana kadar herhangi bir terör örgütü veya dış istihbarat ile bağlantıya rastlanmadığı bilgisine ulaşıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ANALİZ EDİLİYOR

Soruşturma kapsamında, uçağın düşüş anına ilişkin kamera kayıtları da TÜBİTAK’a iletildi. Elde edilen görüntülerin detaylı bir şekilde incelenmesi planlanıyor; bu süreçte uçağın düşüş açısı, hızı ve hava koşulları gibi unsurlar değerlendirilecek. TÜBİTAK uzmanları, görüntüleri iyileştirme ve dijital analiz yöntemleri kullanarak bir rapor hazırlayacak ve bu rapor soruşturma dosyasına eklenecek.

TELSİZ GÖRÜŞMELERİ İNCELENİYOR

Kule ile uçak arasında gerçekleşen tüm telsiz görüşmeleri, teknik bilirkişi heyeti tarafından incelenme aşamasında. Ayrıca, teknik uzmanlar da enkaz üzerindeki izler ile elektromanyetik verileri değerlendirerek olası müdahaleleri araştırıyor. Başsavcılık, Libya makamlarından uçağın kiralandığı şirket ile ilgili bilgilerin yanı sıra, kiralama sürecine ilişkin belgeleri ve uçağın geçmişe dönük periyodik bakım ve parça değişim kayıtlarını talep etti.

OLAYIN DETAYLARI

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad’ın da aralarında bulunduğu askeri heyet ve mürettebat, 23 Aralık 2025 tarihinde Ankara’nın Haymana ilçesi civarında düşen özel jetle seyahat etmekteydi. Kazanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatarak, bir cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde dört cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Soruşturma çerçevesinde uçak düşüş alanında güvenlik çemberi oluşturuldu, enkaza ait parçalar ve kara kutu koruma altına alındı.