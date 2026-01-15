Kayseri’deki Gazi Ferdi Çatal Hayatına Son Verdi

Kayseri’de İntihar Olayı

Kayseri’de, 17 Aralık 2016 tarihinde terör saldırısında gazi olan Ferdi Çatal, olayın gerçekleştiği durakta yaşamına son verdi. Sabah saatlerinde gazi olduğu durağa gelen Çatal, burada intihar etti. İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede Çatal’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Çatal’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

VEDA VİDEOSU YAYINLADI

İntiharından önce veda videosu çeken Ferdi Çatal, “Herkes hakkını helal etsin. Kumar oynayan en son hayatıyla kumar oynar. Bunu öğrendim. Ben de yolun sonuna geldim.” ifadelerini kullandı. Çatal’ın, memleketi Kastamonu’da defnedileceği bilgisi edinildi.