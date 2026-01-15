Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Kritik Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünya genelinde meydana gelen son olaylarla ilgili Türkiye’nin izlediği politikalar hakkında bilgi verdi. Bakan Fidan’ın açıklamalarında dikkat çeken ana başlıklar arasında, “Dünya Gazze’de sınıfta kaldı” ifadesi öne çıktı. Fidan, uluslararası sistemin bir sınavla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, Gazze’de kalıcı bir ateşkes için tüm çabaları göstereceklerini belirtti.

SDG’YE YÖNELİK KARARLILIK

Fidan, Türkiye’nin SDG/YPG konusundaki kararlı tutumunu yineleyerek, “Türkiye ve Suriye için sorun olmaya devam ediyor” dedi. Bu yıl içerisinde SDG sorunlarının sona ereceğini ifade eden Fidan, SDG’nin sürekli aynı stratejiyi izlediğini ve 10 Mart Mutabakatı’na uyması gerektiğini hatırlattı.

İRAN’DA YAŞANANLARA DİKKAT

İran’a dair gelişmeleri sürekli olarak izlediklerini kaydeden Fidan, “İran’da olan her şey bizi ilgilendiriyor” açıklamasında bulundu. Fidan, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanmasına büyük önem verdiklerinin altını çizerek, İran için sürdürülecek diplomatik çabaların devam edeceğini belirtti. Sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, ABD ve İran arasında bu konuda bir çözüme ulaşılmasını umduğunu ifade etti.