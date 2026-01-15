Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Kritik Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünya genelinde meydana gelen son olaylarla ilgili Türkiye’nin izlediği politikalar hakkında bilgi verdi. Bakan Fidan’ın açıklamalarında dikkat çeken ana başlıklar arasında, “Dünya Gazze’de sınıfta kaldı” ifadesi öne çıktı. Fidan, uluslararası sistemin bir sınavla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, Gazze’de kalıcı bir ateşkes için tüm çabaları göstereceklerini belirtti.

SDG’YE YÖNELİK KARARLILIK

Fidan, Türkiye’nin SDG/YPG konusundaki kararlı tutumunu yineleyerek, “Türkiye ve Suriye için sorun olmaya devam ediyor” dedi. Bu yıl içerisinde SDG sorunlarının sona ereceğini ifade eden Fidan, SDG’nin sürekli aynı stratejiyi izlediğini ve 10 Mart Mutabakatı’na uyması gerektiğini hatırlattı.

İRAN’DA YAŞANANLARA DİKKAT

İran’a dair gelişmeleri sürekli olarak izlediklerini kaydeden Fidan, “İran’da olan her şey bizi ilgilendiriyor” açıklamasında bulundu. Fidan, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanmasına büyük önem verdiklerinin altını çizerek, İran için sürdürülecek diplomatik çabaların devam edeceğini belirtti. Sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, ABD ve İran arasında bu konuda bir çözüme ulaşılmasını umduğunu ifade etti.

Gündem

Uraloğlu’ndan 5G Teknolojisi Üzerine Değerlendirmeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, 5G'nin Türkiye'nin geleceği için önemli bir adım olduğunu vurguladı ve bu teknolojinin iletişim hızını 10 kat artıracağını açıkladı.
Gündem

Kayseri’deki Gazi Ferdi Çatal Hayatına Son Verdi

Kayseri'deki 2016 terör saldırısında gazi olan Ferdi Çatal, yaşamına son verdi. Borçlu olduğu iddiaları gündeme geldi.
Gündem

Fenerbahçe Vedat Muriqi İçin Geldi Dedi

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri için tekliflerini değerlendirdikten sonra eski oyuncusu Vedat Muriqi'ye yöneldi. Karar, teknik direktör Tedesco'dan bekleniyor.
Gündem

Akaryakıta Yüklü Zam İki Gün İçinde Gelecek

Petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıtta zamları beraberinde getirdi. Benzin ve motorin bu hafta yeniden zamlanarak litre fiyatları 57 lirayı aşacak. Yeni fiyatlar cuma ve cumartesi günleri geçerli olacak.
Gündem

Ankara’daki Düşen Uçak Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Ankara'da düşen uçağın Libya Genelkurmay Başkanı ve ekibini taşıdığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor ve mürettebattan bir kişi ifade vermek üzere sorgulandı.

