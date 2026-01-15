Uraloğlu’ndan 5G Teknolojisi Üzerine Değerlendirmeler

Uraloğlu’ndan Dijital Dönüşüm Vurgusu

Uraloğlu, “Vodafone Business Tech Connect Ankara” etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmasında, dünya genelinde endüstriyel robotlardan özelleştirilmiş mobil şebekelere kadar genişleyen bir dönüşüm sürecinin kritik aşamasında olduğuna dikkat çekti. Endüstriyel robotların üretim süreçlerini akıllı hale getirerek verimliliği artırdığına işaret eden Uraloğlu, özelleştirilmiş 5G ağlarının işletmelerin bireysel ihtiyaçları doğrultusunda bağlantı çözümleri sunarak operasyonel mükemmellik sağladığını belirtti. Uraloğlu, bu teknolojilerin oluşturduğu bağlı ekosistemin günlük yaşam, ekonomi ve toplum üzerindeki köklü etkilerine vurgu yaparak, “Bu yeniliklerin önemi, yalnızca verimlilik artışıyla sınırlı değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL 5G BAĞLANTISI ARTIYOR

Uraloğlu, endüstriyel robotların tehlikeli işlerin üstlenilmesi yoluyla işçi güvenliğini artırdığını ve atıkların azaltılması sayesinde çevre dostu bir üretim modeli sunduğunu anlattı. Otonom araçların trafik kazalarını önemli ölçüde azaltarak çevre ve ekonomi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken Uraloğlu, “Fiber uzunluğumuzu 750 bin kilometreye çıkaracağız” şeklinde bir hedef ortaya koydu. Ayrıca, 5G mobil bağlantılarının dünya genelinde hızla artacağına dair uluslararası kurumların tahminlerine dayanan Uraloğlu, 2029’a kadar 5G bağlantılarının yaklaşık 8,5 milyara ulaşmasının beklendiğini aktardı.

YERLİ ÜRETİME AĞIRLIK VERİYORUZ

Uraloğlu, Türkiye’nin bu küresel dönüşümde yerini almak için aktif olmayı tercih ettiğini, son yirmi beş yıl içinde yapılan altyapı hamleleriyle ülkenin dijital dönüşümde liderliğe yöneldiğini dile getirdi. Ülkemizin fiber optik ağ altyapısının 657 bin kilometreye ulaştığını hatırlatan Uraloğlu, “Bu yıl sonuna kadar, fiber uzunluğumuzu yaklaşık 100 bin kilometre artırmayı planlıyoruz” dedi. Hedeflerinin genişbant abone sayısını 106 milyonun üstüne, mobil abone sayısını ise 102 milyona çıkarmak olduğunu ifade etti.

5G TEKNOLOJİSİ YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

Uraloğlu, bu stratejik dönüşüm sürecinin mali ve kurumsal yapısının da oluşturulduğunu belirterek, 5G yetkilendirme ihalesinden 3 milyar 534 milyon dolar elde ettiklerini aktardı. 5G’nin yoğun cihaz bağlantı kapasitesiyle Türkiye’yi dijital devrim merkezine taşıyacağını ifade eden Uraloğlu, bu teknolojinin akıllı fabrikalar, uzaktan sağlık uygulamaları, akıllı tarım gibi birçok alanda büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı.

MİLLİ VE YERLİ HEDEFİ

Uraloğlu, Türkiye’nin geleceği için yerli ve milli üretimin önemine dikkat çekerek, bu alanda kamu ve özel sektör iş birliği ile desteklerin devam edeceğini ifade etti. 5G yetkilendirme ihalesinde işletmecilere, yerli ve milli ürün kullanma yükümlülükleri getirildiğini belirten Uraloğlu, 5G’nin sadece iletişim teknolojisi değil, Türkiye’nin gelecekteki bağımsızlığı için atılan önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, konuşmasının ardından Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy tarafından bir hediye takdim edildi.