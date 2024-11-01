“Akaryakıta Zam Duyurusu: 1 Kasım Gecesi”

KÜRESEL PİYASALARDAKİ DALGALANMALAR VE YENİ ZAM HABERLERİ

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yeni zam haberini gündeme getirdi. Alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına yapılacak zam, 1 Kasım Cuma günü gece yarısından itibaren geçerli olacak. Benzin grubunda 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,87 TL, motorin grubunda ise 1,65 TL fiyat indirimi yapılmasının ardından benzin ve motorine zam haberi dikkat çekti. Ancak, 25 Ekim’de motorin litre fiyatına 84 kuruşluk bir zam yapılmış, benzinde ise zam uygulanmamıştı. Yapılan bu indirimler sonrasında değişen fiyat tabelaları, bu gece yarısından itibaren (1 Kasım) yeniden düzenleniyor.

OTOGAZ FİYATLARINDA BEKLENEN ZAM

Açıklanan bilgilere göre, bu gece itibarıyla otogaz fiyatlarına 71 kuruş zam gelmesi öngörülüyor. Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin Fiyatı: 42.92 TL

Motorin Litre Fiyatı: 42.80 TL

LPG Litre Fiyatı: 25.13 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin Fiyatı: 42.80 TL

Motorin Litre Fiyatı: 42.74 TL

LPG Litre Fiyatı: 24.59 TL

ANKARA

Benzin Litre Fiyatı: 43.30 TL

Motorin Litre Fiyatı: 43.31 TL

LPG Litre Fiyatı: 25.14 TL

İZMİR

Benzin Litre Fiyatı: 43.78 TL

Motorin Litre Fiyatı: 43.84 TL

LPG Litre Fiyatı: 25.04 TL