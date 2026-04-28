Penta Park Davasında Müteahhide Tahliye Kararı Alındı

Türkiye, 3 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, 11 ilde ciddi yıkımlara yol açtı. Resmî verilere göre 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi, 107 bin 213 kişi ise yaralandı.

FELAKETİN ACILARINDAN BİRİ: PENTA PARK SİTESİ

Bu büyük felaketin en yıkıcı simgelerinden biri Kahramanmaraş’taki Penta Park Sitesi oldu. “Bütün Kahramanmaraş yıkılsa, bu binalar yıkılmaz” şeklinde pazarlanan Penta Park’ın 5 bloğundan 2’si deprem sırasında çökerek 115 kişinin hemen hayatını kaybetmesine sebep oldu. Hayatını kaybedenler arasında F5 Haber’in kurucusu Sait Bilgin’in eşi Pınar Bilgin ile çocukları Mazhar Kaan ve Sürur Hakan Bilgin de bulunuyordu.

MÜTEAHHİT İÇİN TAHLİYE KARARI ÇIKTI!

Penta Park Sitesi davasında yeni bir gelişme yaşandı ve tahliye kararı alındı. Duruşma sabahı bilirkişi raporunun dosyaya girmesinin ardından tutuklu müteahhit Özcan Çakmak serbest bırakıldı. Bu karar, mağdur ailelerin ve avukatların sert tepkisini çekti.

Davanın tutuklu sanıklarından Özcan Çakmak, “Sanki tek kusurlu bizlermişiz gibi bir algı oluşturulmakta” şeklinde bir açıklama yaptı, mahkeme ise 28 aydır tutuklu olduklarını belirten sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

TEKNEYLE KAÇMA GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Kahramanmaraş’taki yıkılan Penta Park Konutları’nın müteahhidi ve eski mimarlar odası Kahramanmaraş İl Başkanı Mesut Başkır, tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, hakkında yakalama emri bulunan Başkır’ın deniz yoluyla yurt dışına çıkma ihtimalinin olduğunu belirtince Sahil Güvenlik ekipleri operasyon düzenledi.

Dalyan, Ekincik, Marmaris açıkları ve Yeşilova Körfezi’ni kontrol eden ekipler, gece saatlerinde Marmaris’te bir yelkenli tekne tespit etti ve durdurdu. Kahramanmaraş’ta yıkılan binalarla ilgili yakalama kararı olan Mesut Başkır, tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken Marmaris’te yakalandı.

DAAVALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Soruşturma sonrasında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, projede sorumluluğu olan Özcan Çakmak ile Mesut Başkır hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Ayrıca, dönemin belediye görevlileri ve binanın altındaki iş yerlerinde tadilat yapan kişilerle ilgili açılan davalar da dosya ile birleştirildi.

TAHLİYE KARARI GÜNDEM OLDU

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son duruşmada, tutuklu sanıklardan Mesut Başkır’ın cezaevindeki tutukluluğu devam ederken müteahhit Özcan Çakmak için tahliye kararı verildi. Bu kararın, duruşma günü sabah saatlerinde dosyaya eklenen bilirkişi raporuna dayandırıldığı öğrenildi.

SERT TEPKİLER GELDİ

Depremde anneannesini kaybeden ve davanın müşteki avukatlarından biri olan Ahmet Said İlhan, sürece ilişkin yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. İlhan, daha önce birden fazla bilirkişi raporu bulunduğunu ancak İstanbul’da yeni bir heyetten rapor beklendiğini hatırlatarak, “Bu raporun zamanlaması ve içeriği, kararın yönünü doğrudan etkiledi. İnceleme ve itiraz hakkımız dahi olmadan tahliye kararı verildi” dedi.

BİLİMSEL DAYANAĞI YOK

İlhan, hazırlanan raporun bilimsel dayanaktan yoksun olduğu görüşünde. Raporda mevcut delil ve teknik verilerin göz ardı edildiğini savunan İlhan, raporun amacının müteahhit Özcan Çakmak’ın sorumluluğunu ortadan kaldırmak olduğunu belirtti. İlhan, “Herkesin yapı sahibi olarak bildiği bir kişinin, raporda yalnızca statik proje müellifi gibi değerlendirilmesi kabul edilemez” dedi.

TAHLİYE KARARI KAMUOYUNU ŞOK ETTİ

Tahliye kararının yalnızca mağdur aileleri değil, kamuoyunu da etkilediğini belirten İlhan, raporu “sipariş” olarak nitelendirdi. Hukuka ve hakkaniyete aykırı bir karar alındığını savunan İlhan, “100’den fazla insanın hayatını kaybettiği bir olayda sorumluluğu bulunan kişilerin serbest bırakılması kabul edilemez” dedi ve “Bu dosyada adalet sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ TAKİP EDİLECEK

Aileler ve avukatlar, hem bilirkişi raporuna hem de tahliye kararına karşı hukuki girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Davanın ilerleyen duruşmalarında yeni raporlar ve itirazların sürecin seyrini değiştirmesi bekleniyor.