Almanya’da Aldi Süd’den Büyük İşten Çıkarma Uygulaması

Almanya’da Aldi Süd market zinciri, 1250 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

1250 KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Yönetim, Mülheim an der Ruhr’daki genel merkezde düzenlenen çevrimiçi toplantıda, bilgi teknolojileri biriminde 1250 çalışanın istihdamına son verileceği bilgisini paylaştı. Bu işten çıkarmaların büyük bir bölümünün, grubun dijital dönüşüm süreçlerinden sorumlu olan “Aldi DX” birimini etkileyeceği öngörülüyor.

Aldi DX’TE 1000’DEN FAZLA ÇALIŞAN ETKİLENECEK

Alman basınında yer alan haberlere göre, Aldi DX biriminde 1000’den fazla çalışanın iş akdinin feshedilmesi planlanıyor. Şirket yönetimi, çalışanları doğrudan işten çıkarma yerine, gönüllü olarak ayrılmaları için kıdem tazminatı ve özel sosyal avantajlar sunarak teşvik etmeyi düşünüyor. İstihdam kaybının arkasında yatan önemli nedenlerden birinin, operasyonel süreçlerin Salzburg’daki uluslararası holding merkezinde birleştirilmesi olduğu ifade ediliyor.

MERCİ BİRLEŞİMİ İLE DAHA FAZLA POZİSYON TASFİYE EDİLECEK

Bunun yanı sıra, ocak ayı içerisinde yerel iştirakler tarafından yürütülen faaliyetlerin merkezi bir yapı altında toplanması sonucu Almanya’da yaklaşık 500 pozisyonun daha tasfiye edileceği bilgisi halkla paylaşıldı.