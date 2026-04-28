Galatasaray’dan Taraftara Açık Antrenman Duyurusu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maç öncesinde taraftarlarıyla bir araya gelmek üzere hazırlık yapıyor. Kulüpten alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takım, taraftara yönelik özel bir antrenman düzenleyecek.

Galatasaray, 29 Nisan Çarşamba günü RAMS Park’ta taraftarlarının katılımına açık bir antrenman organize ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp bu konu hakkında bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

“Büyük Galatasaray taraftarıyla RAMS Park’ta buluşuyoruz! #Hedef26

Galatasarayımız, 29 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de RAMS Park’ta taraftarlarımıza açık antrenman düzenleyecektir.”