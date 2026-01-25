Akaryakıtta Beşinci Zam Yolda: Fiyatlar Artıyor

akaryakitta-besinci-zam-yolda-fiyatlar-artiyor

Son günlerde akaryakıt fiyatları ardı ardına yapılan zamlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Yüksek döviz kuru nedeniyle uluslararası piyasalardaki en ufak dalgalanmalar bile Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Son 10 gündeki zamlar toplamda 5 liraya yaklaşmış durumda. Motorin fiyatları için 15 Ocak’ta 1.08 TL, 17 Ocak’ta 1.60 TL, 20 Ocak’ta 1 TL ve 23 Ocak’ta 1.43 TL artış yaşandı. Bu artışların ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 57.30 TL, Ankara’da 58.38 TL ve İzmir’de 58.63 TL seviyesine ulaştı.

Benzin Fiyatlarında Yükseliş Bekleniyor

Motorin fiyatlarının ardından, 27 Ocak Salı günü benzine de 1 lira 11 kuruşluk bir zam yapılması öngörülüyor. Bu zammın ardından benzinin ortalama litre fiyatı İstanbul’da 55.16 TL, İzmir’de 56.36 TL ve Ankara’da ise 56.07 TL seviyelerine çıkacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Akaryakıtta Zam Rüzgarı: 10 Günde 5’inci Artış

Son 10 günde Türkiye'de yapılan zamlarda artış 5 lira civarına ulaştı. Ekonomik dalgalanmalar tüketicileri etkiliyor.
Gündem

Ayn İsa’da YPG Tünelleri Ve Askeri Yapılar Belirlendi

Suriye'nin Rakka kuzeyindeki Ayn İsa beldesinde, terör örgütü YPG'nin sivil alanlardaki evlerden oluşturduğu tüneller görüntülendi.
Gündem

İsrail’den Filistin’e Suni Çim Sevkiyatı Engeli

Filistin Futbol Federasyonu, Çin'den hibe edilen suni çimlerin İsrail tarafından stadyumlara ulaşımının engellendiğini duyurdu.
Gündem

Fransız Vekil Feraud’dan Türkiye’ye Sert Suriye Çağrısı

Fransız milletvekili Remi Feraud, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye politikasını eleştirerek, Fransa'nın YPG/SDG destekli bir müdahalede bulunmasını talep etti.
Gündem

Aksaray’da Bıçakçı Dükkanına Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Aksaray'da bir bıçakçı dükkanına girerek değerli bıçakları çalan 3 kişi, polis operasyonuyla kısa sürede yakalandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.