Akaryakıtta Beşinci Zam Yolda: Fiyatlar Artıyor

Son günlerde akaryakıt fiyatları ardı ardına yapılan zamlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Yüksek döviz kuru nedeniyle uluslararası piyasalardaki en ufak dalgalanmalar bile Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Son 10 gündeki zamlar toplamda 5 liraya yaklaşmış durumda. Motorin fiyatları için 15 Ocak’ta 1.08 TL, 17 Ocak’ta 1.60 TL, 20 Ocak’ta 1 TL ve 23 Ocak’ta 1.43 TL artış yaşandı. Bu artışların ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 57.30 TL, Ankara’da 58.38 TL ve İzmir’de 58.63 TL seviyesine ulaştı.

Benzin Fiyatlarında Yükseliş Bekleniyor

Motorin fiyatlarının ardından, 27 Ocak Salı günü benzine de 1 lira 11 kuruşluk bir zam yapılması öngörülüyor. Bu zammın ardından benzinin ortalama litre fiyatı İstanbul’da 55.16 TL, İzmir’de 56.36 TL ve Ankara’da ise 56.07 TL seviyelerine çıkacak.