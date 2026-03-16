Fenerbahçede Teknik Direktör Krizi Büyüyor

Fenerbahçe yönetimi, son 4 maçta kaybedilen 7 puanın ardından İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile kulüp merkezinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının sonucunda basın toplantısı düzenleyen Başkan Sadettin Saran, gerekli ültimatomların verildiğini belirterek her iki isme de son bir şans tanındığını ifade etti.

TEDESCO’NUN YERİNE DÜŞÜNÜLEN HOCA BELLİ

Fenerbahçe yönetiminin, Fatih Karagümrük maçının ardından yapılan acil durum toplantısında sadece Tedesco’nun geleceği değil, aynı zamanda onun yerine düşünülen olası teknik isimler de masaya yatırıldığı öğrenildi. Bu çerçevede, Tedesco ile önümüzdeki haftalarda yolların ayrılması ihtimaline karşı göreve getirilmesi gündeme gelen teknik adam netlik kazandı.

ROTA AYKUT KOCAMAN

Başkan Sadettin Saran’ın, camiayı yakından tanıyan deneyimli bir teknik direktörü göreve getirmek istediği ve bu konuda ekibinden destek aldığı bildirilmekte.