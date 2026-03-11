Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon Düzenlendi

mersin-buyuksehir-belediyesi-ne-operasyon-duzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde “ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet” iddialarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi uzman ekipleri, “belediyede düzenlenen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı” yönündeki iddialar üzerine harekete geçerek çalışma başlattı.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPILDI

Soruşturma çerçevesinde ekipler, belediye binasında detaylı bir arama gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI

Operasyon kapsamında, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen pek çok kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Akaryakıtta büyük indirim bekleniyor: ÖTV etkisiyle sınırlı

Orta Doğu'daki çatışmalar ve artan maliyetler sonrası petrol fiyatları düştü. Motorin ve benzin fiyatlarında indirim bekleniyor, ancak büyük oranda vergilerle yansıtılacak.
Gündem

İlber Ortaylı’nın Sağlık Durumu Ciddileşti

Gazeteci Fatih Altaylı, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık problemleri yaşadığını duyurdu ve Ortaylı için dua talebinde bulundu.
Gündem

Icardi Galibiyet Sevinci Yaşamadı Ve Ayrıldı

Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Mauro Icardi'nin kutlamalara katılmaması ve sosyal medyada sessiz kalması merak uyandırdı.
Gündem

İran Gerilimi: Witkoff’tan Dikkat Çeken Değerlendirme

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi, İsrail'in savunmasızlığına vurgu yaparak, ülkenin tek bir bombayla facia yaşayabileceğini açıkladı. Savaş ortamı devam ediyor.
Gündem

Plastik Ürünler Piyasadan Kaldırılıyor: Yeni Yönetmelik Yolda

Plastik kirliliğini azaltmak için yeni bir yasak geliyor. Çevre Bakanlığı, tek kullanımlık plastik ürünleri, örneğin çatal ve pipetleri yasaklamayı planlıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.