Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde “ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet” iddialarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi uzman ekipleri, “belediyede düzenlenen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı” yönündeki iddialar üzerine harekete geçerek çalışma başlattı.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPILDI

Soruşturma çerçevesinde ekipler, belediye binasında detaylı bir arama gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI

Operasyon kapsamında, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen pek çok kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.