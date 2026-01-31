Akaryakıtta Dev Zamlar Yolda: Fiyatlar Artacak

akaryakitta-dev-zamlar-yolda-fiyatlar-artacak

Yeni yılın en büyük akaryakıt fiyat artışının çarşamba gününden itibaren uygulanması bekleniyor. Başta benzin, motorin ve otogaz olmak üzere önemli zamların yolda olduğu ifade ediliyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in verdiği bilgilere göre, mevcut fiyatların sabit kalması durumunda, çarşamba günü motorin fiyatlarına yaklaşık 2,50 TL, otogaz fiyatlarına ise yaklaşık 70 kuruşlık bir artış yapılması öngörülüyor. Bu zammın ardından motorin litre fiyatının 60 TL’yi aşması bekleniyor.

BENZİNE DE ZAM PERŞEMBE GÜNÜ

Benzin fiyatlarıyla ilgili de zam haberi bulunuyor. Perşembe günü itibarıyla benzine yaklaşık 1,25 TL’lik bir artışın geçerli olması planlanıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

