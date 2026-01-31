Blok3 Trafik Polisi Tarafından Alkol ve Ehliyetsiz Yakalandı

Blok3’ün Müziği ve Tartışma

Spotify platformunda 10 milyon dinlenmeye ulaşarak tarihe geçen ilk Türk sanatçı olan Blok3, Demet Akalın’ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Akalın, “Ebo yazın Okan’a (Eşi Okan Kurt) telefon açtı, ‘Ablayı 1 numaradan indireceğiz’ dedi. Ve ertesi gün biz indik listeden. Tamam, Blok3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor” sözlerini dile getirmişti. Blok3 ise bu duruma “Annemden büyük, anneannemle yaşıt. Yakalayamaması normal. Kendisi benim teyzem sayılır. Global Spotify beni paylaşıyor ama bizim memlekette büyükler destek olmak yerine iftira atıyor” şeklinde bir cevap vererek karşılık verdi. Akalın, Blok3’ün bu sözlerine “Saygısız ve terbiyesiz… Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen, haa… Güldürme beni! Utan” ifadeleriyle sert bir tepki gösterdi ve bu tartışma uzun süre gündemde kaldı.

Trafik Kazası ve Alkol Testi

Tüm bu tartışmaların ardından gerçek adı Hakan Aydın olan Blok3, bu kez başka bir konuyla tekrar haberlere geldi. Trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen bir uygulama sırasında durdurulan Hakan Aydın’ın ehliyeti bulunmuyordu. Genç rapçiye alkol testi yapıldığında 1.40 promil alkol tespit edildi. 24 yaşındaki Aydın, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve kullandığı aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Cezalar ve Sonuçları

Hakan Aydın’a, “ehliyetsiz araç kullanmak” suçundan 23 bin 437 lira, “alkollü araç kullanmak” suçundan ise 11 bin 629 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, kendisi hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” gerekçesiyle adli süreç başlatıldığı ifade edildi. Blok3’ün, yalnızca Spotify platformundan elde ettiği aylık gelirinin 14 milyon lira olduğu iddiaları da dikkat çekti.