Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Maden Göçüğü: 226 Ölü

KONGO’DA FELAKET!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde bir trajedi meydana geldi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Rubaya kentindeki koltan madeninde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sırasında, işçilerin yer altı kuyularında çalıştıkları esnada göçük oluştu.

226 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk tespitlere göre göçük altında kalan en az 226 maden işçisi yaşamını yitirdi. Yaralı olarak kurtarılan işçiler, ilk müdahalenin ardından Goma’daki sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı. Ancak arama kurtarma faaliyetleri, bölgedeki ulaşım zorlukları ve maden çalışmalarının düzensiz yürütülmesi nedeniyle oldukça zor geçiyor.

GÖÇÜKLER SIK YAŞANIYOR

Bölgedeki maden faaliyetlerinin denetimsizliği ve güvenlik altyapısının eksikliği nedeniyle, göçük olayları sık sık yaşanıyor. Daha önce Haziran 2025’te Masisi’deki bir maden sahasında meydana gelen göçükte de 17 işçi yaşamını yitirmişti.