Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Maden Göçüğü: 226 Ölü

kongo-demokratik-cumhuriyeti-nde-maden-gocugu-226-olu

KONGO’DA FELAKET!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde bir trajedi meydana geldi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Rubaya kentindeki koltan madeninde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sırasında, işçilerin yer altı kuyularında çalıştıkları esnada göçük oluştu.

226 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk tespitlere göre göçük altında kalan en az 226 maden işçisi yaşamını yitirdi. Yaralı olarak kurtarılan işçiler, ilk müdahalenin ardından Goma’daki sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı. Ancak arama kurtarma faaliyetleri, bölgedeki ulaşım zorlukları ve maden çalışmalarının düzensiz yürütülmesi nedeniyle oldukça zor geçiyor.

GÖÇÜKLER SIK YAŞANIYOR

Bölgedeki maden faaliyetlerinin denetimsizliği ve güvenlik altyapısının eksikliği nedeniyle, göçük olayları sık sık yaşanıyor. Daha önce Haziran 2025’te Masisi’deki bir maden sahasında meydana gelen göçükte de 17 işçi yaşamını yitirmişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

MTV Taksit Ödemeleri İçin Son Gün: 2 Şubat

Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksiti ve borç yapılandırma ödemeleri için son tarih 2 Şubat olarak belirlendi. Ödemelerin bu tarihe kadar tamamlanması gerekiyor.
Gündem

Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 769’a Ulaştı

Gazze'deki saldırılarda ölü sayısı son 48 saatte 17 artarak 71 bin 769'a ulaştı. Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.
Gündem

Türkiye İhracatında Deniz Yolu Üstünlüğü Sürüyor

Türkiye, 2022'de 273,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tarihindeki en yüksek rakama ulaştı. İhracatın çoğu deniz yoluyla yapıldı.
Gündem

Yeni Yılda Akaryakıta Büyük Zam Beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına yeni zamların yolda olduğu belirtiliyor. Motorin, benzin ve otogazda artış bekleniyor ve motorin 60 TL'yi geçebilir.
Gündem

Blok3 Trafik Polisi Tarafından Alkol ve Ehliyetsiz Yakalandı

İstanbullu rapçi Hakan Aydın, sahne adıyla Blok3, trafik kontrollerinde ehliyetsiz ve alkollü olarak yakalandı. Olay kamuoyunda dikkat çekti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.