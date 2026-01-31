Türkiye İhracatında Deniz Yolu Üstünlüğü Sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin ihracatının 273 milyar 361 milyon 210 bin dolara ulaştığı belirlendi. Geçtiğimiz yıl, Türkiye’nin ihracatında deniz yoluyla gerçekleştirilen taşımanın oranı ise yüzde 56,3 olarak kayıtlara geçti.

GEMİLERLE YAPILAN İHRACAT YÜZDE 5,2 ARTTI

2025 yılında gemilerle gerçekleştirilen ihracatın toplam değeri, bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,2 artarak 153 milyar 815 milyon 860 bin dolara yükseldi. Bu miktar, 2024 yılında 146 milyar 218 milyon 927 bin dolar seviyesinde kaydedilmişti. Söz konusu dönemde, deniz yolu ile yapılan ihracatın pazar payı ise yüzde 56,3 olarak tespit edildi.

İKİNCİ LOJİSTİK GÜÇ: KARA YOLU

Deniz yolunun ardından, Türkiye’nin ihracatında en fazla tercih edilen yöntem kara yolu oldu. Kara yoluyla gerçekleştirilen ihracatın tutarı 2025’te, bir önceki yıla oranla yüzde 1,7 artış göstererek 87 milyar 245 milyon 831 bin dolara ulaşırken, bu yöntem toplam ihracatın yüzde 32’sini oluşturdu.

HAVA YOLU TAŞIMACILIĞINDA YÜZDE 8,9’LUK ARTIŞ

Bu dönemde, hava yoluyla gerçekleştirilen dış satımda da önemli bir artış gözlemlendi. 2025 yılı itibarıyla hava yoluyla yapılan ihracat gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artışla 25 milyar 980 milyon 698 bin dolardan 28 milyar 276 milyon 825 bin dolara yükseldi.

DEMİR YOLU

Demir yolu taşımacılığında da 2024 yılına göre bir gelişme yaşandı. 2024’te 1 milyar 834 milyon 160 bin dolar olan trenlerle taşınan ihracat tutarı, geçen yıl itibarıyla yüzde 3,3 artarak 1 milyar 894 milyon 331 bin dolara ulaştı. Diğer taşıma yöntemleriyle elde edilen ihracat geliri ise 2,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

İTHALATTA DA EN BÜYÜK PAY DENİZ YOLUNUN

Aynı dönemde Türkiye’nin 365 milyar 369 milyon dolarlık ithalatında da en büyük pay deniz yoluna ait oldu. Deniz yoluyla gerçekleştirilen ithalat yaklaşık 196 milyar 26 milyon dolarla başı çekerken, bunu 69,5 milyar dolarla kara yolu, 53,6 milyar dolarla hava yolu ve 3,4 milyar dolarla demir yolu izledi. Diğer taşıma yöntemleri ise 43 milyar dolara yakın bir değere ulaştı.

TÜİK’in 2025’e ilişkin taşıma şekillerine göre ihracat ve ithalat verileri bu şekilde şekillendi.