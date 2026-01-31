Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 769’a Ulaştı

gazze-de-can-kaybi-71-bin-769-a-ulasti

Gazze’de acı bilanço her geçen gün derinleşiyor… İsrail, 10 Ekim’de uygulamaya konulan ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarına devam ediyor.

SON BİLGİLER PAYLAŞILDI

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana süregelen saldırılarında meydana gelen can kayıplarına dair en güncel verileri açıkladı. Son 48 saat içinde hastanelere ulaştırılan 12’si bugün olmak üzere toplam 17 ölü ve 49 yaralı kaydedildi. 10 Ekim 2023 tarihinden itibaren, İsrail’in şu ana kadar düzenlediği saldırılarda 509 kişinin yaşamını yitirdiği, 1405 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

CAN KAYBI 71 BİN 769’A YÜKSELDİ

Açıklamada, İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitirenler arasına bilgileri tamamlanarak ölümleri Adli Komite tarafından onaylanan 85 Filistinlinin de dahil olduğu ifade edildi. Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde yapılan saldırılarda toplam can kaybının 71 bin 769’a çıktığı, yaralı sayısının ise 171 bin 480’i aştığı belirtildi.

