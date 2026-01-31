Yeni Yılda Akaryakıta Büyük Zam Beklentisi

Yeni yılın en büyük akaryakıt zammının çarşamba günü itibarıyla gerçekleşmesi öngörülüyor. Benzin, motorin ve otogazda büyük artışların kapıda olduğu ifade ediliyor.

Motorin ve Otogazda Belli Artışlar Bekleniyor

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, mevcut akaryakıt fiyatları sabit kalırsa, çarşamba gününden itibaren motorin fiyatlarına yaklaşık 2,50 TL, otogaz fiyatlarına ise 70 kuruş civarında bir zam yapılacağı öngörülüyor. Bu artışla birlikte motorinin litre fiyatının 60 TL’yi geçmesi bekleniyor.

Benzinde de Ek Zam Planlanıyor

Benzin tarafında da zam yapılması gündemde. Perşembe gününden itibaren benzine yaklaşık 1,25 TL zam uygulaması planlanıyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

Gelişmeler kapsamında, yeni fiyatların ne olacağı ve tüketicilerin nasıl etkileneceği merak konusu.