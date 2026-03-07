Akaryakıtta ÖTV Düzenlemesi İle Zam Artışı Sınırlanıyor

akaryakitta-otv-duzenlemesi-ile-zam-artisi-sinirlaniyor

Resmi Gazete’de yayımlanan bir Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, jeopolitik nedenlerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkisinin azaltılması ve vatandaşların bütçesine olan yükün hafifletilmesi amacıyla eşel mobil sistemi, 2 Mart tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu sistemin, artışların olumsuz etkilerini minimize etmek için uyguladığı ÖTV muafiyeti, 5 Mart’ta ilk kez hayata geçirildi. İlk aşamada, motorin için 7.78 TL, benzin için ise 2.29 TL tutarında ÖTV muafiyeti getirildi.

YENİ BİR UYGULAMA DAHA

Son günlerde akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın yüzde 75’inin bu ürünlerin ÖTV’sinin düşürülmesi yoluyla karşılandığı bildirilirken, bir kez daha ÖTV muafiyeti uygulaması devreye girdi. Gerçekleşen zamdan etkilenmeden geçirdiği süreçte, benzine yapılması ön görülen toplam 2.18 TL’lik artışın 1.63 TL’si ÖTV tarafından karşılanırken, vatandaşlar için ödenecek olan zam miktarı 55 kuruş oldu. Motorin içinse, toplam 4.55 TL’lik artışın 3.41 TL’si ÖTV’yle hafifletildi ve vatandaşların ödeyeceği net zam 1.14 TL olarak belirlendi.

KALAN LİMİTLER

Bu sistem aracılığıyla, benzin fiyatlarında hâlâ 10.9 TL’ye, motorin fiyatlarında ise 2.71 TL’ye kadar zam, ÖTV muafiyeti kapsamında karşılanma imkanına sahip.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 59,89 TL
Motorin: 64,67 TL
LPG: 30,29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 59,73 TL
Motorin: 64,51 TL
LPG: 28,69 TL

