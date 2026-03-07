Pakistan’dan Türkiye’ye Açık Destek Açıklaması

DÜNYA ORTADOĞU’DA GERİLİMİ KONUŞUYOR

Dünya, ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim üzerine yoğun tartışmalar sürdürüyor. Karşılıklı füze saldırılarıyla süregelen çatışma, 8. gününe girdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri eylemlerin belirlenen hedeflerine ulaşmasını 4 ila 6 hafta içinde tamamlayacağını duyurdu.

BÖLGEDEKİ DESTEKLER ARTIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, “İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşma yapılmayacaktır” açıklamasını daha da netleştirdi. Bölgedeki gelişmeleri yakından izleyen Pakistanlı Tümgeneral Abbas Ghumman, Türkiye’ye açık destek vererek, “Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır. Ne zaman uçmaları gerektiğini Türkiye söylesin” dedi.

ULUSLARARASI DESTEK İFADE EDİLDİ

Portekiz Başbakanı Montenegro, İspanya Başbakanı Sanchez ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye’nin mücadelelerinde yanında olduklarını belirtti. Türkiye’nin dost ve müttefik bir ülke olduğunu vurgulayan Montenegro, uluslararası desteklerin önemini dile getirdi.

