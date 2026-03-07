İsrail’e 151,8 Milyon Dolar Silah Satışı Onaylandı

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, 151,8 milyon dolarlık olası bir satış gerçekleştireceğini duyurdu. Bu satış, 12 bin adet BLU-110A/B genel amaçlı bomba gövdesinin yanı sıra mühendislik, lojistik ve teknik destek hizmetlerini kapsıyor.

İNCELENME ŞARTI GETİRİLMEDİ

Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yaptığı açıklamada, söz konusu ürün ve hizmetlerin İsrail’e acil bir şekilde satılmasının “ABD’nin ulusal güvenlik çıkarları açısından gerekli olduğu” ifade edildi. Bu nedenle, Silah İhracatı Kontrol Yasası çerçevesinde bu satışın ABD Kongresi tarafından inceleme şartına tabi olmayacağı aktarıldı.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ YAPILACAK

Olası satışın ana yüklenicisi olarak Texas merkezli Repkon USA şirketinin belirlendiği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, bomba gövdelerinin bir kısmı mevcut stoklardan transfer edilerek temin edilecek.