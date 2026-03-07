APP Plaka Ceza Uygulamalarında Yeni Dönem Başladı

APP PLAKA KULLANAN SÜRÜCÜLERE YENİ KARAR

APP plaka uygulaması ile ilgili sürücülerin alacağı cezalar hakkında yeni bir düzenleme getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1 Nisan’a kadar APP plaka denetimlerinin sadece rehberlik amacıyla yapılacağını açıkladı. Bu tarihe kadar APP plaka kullanan sürücülere ceza uygulanmayacak.

YENİ DÜZENLEME İLE CEZALARDEĞİŞİYOR

Avrupa Pres Plakalar (APP) ile ilgili düzenleme, araçlarda estetik nedenlerle kullanılan bu plakalara getirildi. Yeni trafik kanunu çerçevesinde, standartlara uymayan bu sahte plakalar için 140 bin liraya kadar ceza kesilebiliyor. İlk cezadan sonra, ikinci seferde sürücüler 280 bin lira ceza ile karşılaşabiliyor. Ayrıca, bu plakaları kullanan sürücüler resmi belgede sahtecilikten de yargılanabiliyor.

PLAKALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN YAPILACAKLAR

APP plaka kullanan sürücüler için plaka değiştirmek amacıyla il veya ilçe trafik tescil müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Sürücülerin, plakalarını kayıpmış gibi göstererek işlem başlatması ve ardından trafik tescilinden alınan evrakla notere giderek işlem yapması gerekiyor. Noterden alınan plaka basım makbuzu ile internet üzerinden gerekli ücret ödenmeye hazır hale gelecek. Ardından plaka basım atölyesinde yeni plaka basılır.