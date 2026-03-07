APP Plaka Ceza Uygulamalarında Yeni Dönem Başladı

app-plaka-ceza-uygulamalarinda-yeni-donem-basladi

APP PLAKA KULLANAN SÜRÜCÜLERE YENİ KARAR

APP plaka uygulaması ile ilgili sürücülerin alacağı cezalar hakkında yeni bir düzenleme getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1 Nisan’a kadar APP plaka denetimlerinin sadece rehberlik amacıyla yapılacağını açıkladı. Bu tarihe kadar APP plaka kullanan sürücülere ceza uygulanmayacak.

YENİ DÜZENLEME İLE CEZALARDEĞİŞİYOR

Avrupa Pres Plakalar (APP) ile ilgili düzenleme, araçlarda estetik nedenlerle kullanılan bu plakalara getirildi. Yeni trafik kanunu çerçevesinde, standartlara uymayan bu sahte plakalar için 140 bin liraya kadar ceza kesilebiliyor. İlk cezadan sonra, ikinci seferde sürücüler 280 bin lira ceza ile karşılaşabiliyor. Ayrıca, bu plakaları kullanan sürücüler resmi belgede sahtecilikten de yargılanabiliyor.

PLAKALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN YAPILACAKLAR

APP plaka kullanan sürücüler için plaka değiştirmek amacıyla il veya ilçe trafik tescil müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Sürücülerin, plakalarını kayıpmış gibi göstererek işlem başlatması ve ardından trafik tescilinden alınan evrakla notere giderek işlem yapması gerekiyor. Noterden alınan plaka basım makbuzu ile internet üzerinden gerekli ücret ödenmeye hazır hale gelecek. Ardından plaka basım atölyesinde yeni plaka basılır.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İsrail’e 151,8 Milyon Dolar Silah Satışı Onaylandı

ABD, Kongre’nin inceleme şartlarını bypass ederek İsrail’e 151,8 milyon dolarlık silah satışına acil durum yetkisiyle onay verdi.
Gündem

Pakistan’dan Türkiye’ye Açık Destek Açıklaması

Beyaz Saray, ABD ile İran arasındaki saldırıların devam ettiğini ve operasyonun 4 ila 6 hafta içinde sonuçlanmasını öngördüğünü bildirdi. Tümgeneral Abbas Ghumman, Türkiye’ye destek vererek nükleer başlıkların hazır olduğunun altını çizdi.
Gündem

Akaryakıtta ÖTV Düzenlemesi İle Zam Artışı Sınırlanıyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yükselen petrol fiyatlarına karşı devreye alınan eşel mobil sistemi, vatandaşları fiyat artışlarından korumaya devam ediyor.
Gündem

Dubai Uluslararası Havalimanı’nda Uçuşlar Askıya Alındı

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Dubai Uluslararası Havalimanı'na insansız hava aracı ile saldırı düzenledi. Uçuşlar geçici olarak durduruldu.
Gündem

Hürmüz Boğazı’nda Petrol Tankeri İHA İle Vuruldu

İran, Hürmüz Boğazı'nda uyarılara aldırış etmeyen bir petrol tankerine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.