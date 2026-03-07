Dubai Uluslararası Havalimanı’nda Uçuşlar Askıya Alındı

ABD ve İran arasındaki uzun süredir devam eden gerilim, sürdürülen diplomasi çabalarının ardından 28 Şubat sabahı İsrail’in ABD’yle birlikte İran’ı hedef almasıyla tırmandı. Tarafların karşılıklı saldırılarının günlerce devam etmesinin ardından, bu sabah Birleşik Arap Emirlikleri’nin önemli ulaşım noktalarından biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı, İran dronları tarafından vuruldu.

TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Dubai’de, ikinci bir duyuruya dek tüm uçuşlar durduruldu. Uluslararası uçaklar, iniş planlarını iptal ederek alternatif rota seçimi yapmaya başladı.

CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Dubai’nin küresel hava taşımacılığındaki kritik konumu nedeniyle yaşanan bu uçuş kesintisi, sadece bölgesel değil, dünya genelinde de önemli sonuçlar doğurabilir. Avrupa ile Asya arasındaki hava koridorlarının kapanması, lojistik zincirlerinde aksaklıklara ve ticaret akışında gecikmelere sebep olabiliyor.

TEL AVİV VE ÇEVRESİNE YENİ NESİL FÜZELERLE SALDIRI

Savaşın 8. gününe girilmesiyle İran, “Vaat-i Sadık 4” operasyonunun 23. etabını gerçekleştirerek Tel Aviv ve çevresine Kheibar, Khorramshahr-4 ve Fattah gibi yeni nesil katı/sıvı yakıtlı füzeler ve insansız hava araçları ile saldırlar düzenliyor. Bölgeden gelen görüntülerde, Tel Aviv’de ardı ardına büyük patlamaların meydana geldiği ve gökyüzünün dumanla kaplandığı gözler önüne serildi.

TAHRAN’A YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail ordusunun, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından, Tahran’da patlama sesleri yankılanmaya başladı. Uçak seslerinin zaman zaman duyulduğu Tahran’ın bazı bölgelerinde dumanların yükseldiği bildirildi. Yerel medya kaynaklarına göre, saldırının Mehrabad Havaalanı’na yakın bir bölgeyi hedef aldığı ifade ediliyor.