Galatasaray’da Transfer Planları Revize Edildi

Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye karşı alınan yenilgi sonrası Galatasaray, transfer süreçlerini gözden geçirdi. Yönetim ile Teknik Direktör Okan Buruk, orta saha takviyeleri başta olmak üzere çeşitli revizyonlar yapma kararı aldı. Süper Kupa’yı Fenerbahçe’ye 2-0 kaybeden Galatasaray’da, transfer planlarında köklü değişiklikler yaşanıyor. Başlangıçta Şampiyonlar Ligi grup maçlarının sona ermesinin bekleneceği 28 Ocak tarihi hedef alınmışken, bu tarihin öne çekilmesine karar verildi.

TRANSFER STRATEJİSİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Okan Buruk ve yönetim, Süper Kupa’daki olumsuz sonuç sonrasında kapsamlı değerlendirmeler yapmış durumda. Yapılan açıklamalara göre, transferde yalnızca tek bir pozisyona odaklanılmayacak ve orta saha dışında da takımın gücünü artıracak adımlar atılacak. Galatasaray’ın en kritik takviye olarak gördüğü orta saha transferinin bir an önce tamamlanması için çalışmaların hızlandırılacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra, diğer mevkilerde de gereken işlemlerin zamanında gerçekleştirileceği vurgulandı.